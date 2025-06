Mi esposo misterioso, ¿Dónde ver el drama chino de un millonario y una dueña de tienda de mascotas?

Mi esposo misterioso o en inglés, Tales of the Tycoon and the Pet Shopkeeper es un drama en el que seguimos la historia de una pareja de recién casados que se unieron por cuestiones de azar, pero forman una fuerte relación.

¿De qué trata Mi esposo misterioso?

En el drama titulado Mi esposo misterioso, seguimos la historia de Victoria, una dueña de una tienda de mascotas que se casó de un momento a otro con Juan, un hombre millonario, por azar del destino.

Mi esposo misterioso ı Foto: Especial

Por un malentendido, Juan tuvo que esconder cuál es su verdadera identidad como multimillonario. Por su parte, Valeria piensa que es una persona común. Esto desata varias situaciones cómicas y sorprendentes que surgirán entre los recién casados.

¿Dónde ver Mi esposo misterioso?

La serie cuenta con un total de 100 episodios que se encuentran disponibles a través de la plataforma de Goodshort. Puedes ver los primeros 8 capítulos de manera completamente gratis antes de tener que ver el resto de la historia.

Como alternativa, puedes encontrar el drama por el nombre en inglés, Tales of the Tycoon and the Pet Shopkeeper en la plataforma de Dailymotion, donde aparece el drama completo en formato de película.

