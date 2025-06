Enrique Bunbury arrebata el celular a un fan en Querétaro | VIDEO

#Bunbury @Bunbury Oficial #sólosimeperdonas #huracanambulantetour2025 #rock #rockespañol #bunburyquitandocelulares al inicio de concierto te dicen que no uses celular o moderadamente y lo uses bajo tu propio riesgo, no me había tocado que los quitara, pero tampoco que estuviera tan cariñoso con el público lo vi súper contento. #loamo