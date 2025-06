La Seducción por el Amor o Stealing Beauty, ¿Dónde ver el drama de renacimiento y conexión real?

La Seducción por el Amor o Stealing Beauty, por uno de sus títulos en inglés, es el drama en formato vertical en el que la protagonista deja de lado una relación abusiva que la hizo perder su esencia. Todo cambió cuando conoció a Teo, un hombre que la trató con respeto y ternura, ayudándola a reconstruirse desde la confianza.

¿De qué trata La Seducción por el Amor?

La Seducción por el Amor sigue la historia de Clara Pérez, talentosa diseñadora de joyas, vivió durante ocho años una relación tortuosa con Jorge Ruiz, un hombre cuya aparente bondad ocultaba una fuente de manipulación emocional.

La Seducción por el Amor ı Foto: Especial

Engañada repetidamente y subordinada a los deseos de Jorge, Clara fue perdiendo su autonomía, llegando a convertirse en una marioneta de sus caprichos y promesas vacías.

El panorama empieza a cambiar cuando Clara conoce a Teo Sánchez, presidente del sólido Grupo Sánchez. Teo no sólo le ofrece apoyo profesional, sino también un tipo de cuidado emocional basado en el respeto y la reciprocidad.

A su lado, Clara redescubre el significado de una relación sana: sin manipulaciones, sin imposiciones y siempre con crecimiento compartido. Poco a poco, va recobrando la autoconfianza y la autoestima, retomando su lugar en la sociedad y en su propia vida, esta vez con valores firmes, sin dejarse seducir por falsas promesas de amor.

¿Dónde ver La Seducción por el Amor?

La serie cuenta con un total de 82 episodios que se encuentran disponibles en la plataforma de Goodshort, de los cuales puedes ver los primeros 12 de manera gratuita antes de tener que comprar el resto de la historia en el sitio web.

Como alternativa, puedes encontrar el drama a través de la plataforma de Dailymotion por su nombre en inglés, Loving Myself Once Again o también como Stealing Beauty. Bajo este segundo nombre, también puedes encontrar la historia en YouTube.

Otras series

Lo siento, ¡soy la heredera!: Es la historia de Ana, quien pertenecía a una familia rica. En busca del amor verdadero, ella decide mantener su identidad oculta tras romper un compromiso matrimonial y decidirse por un joven pobre. Ella tolera malos tratos de la familia del joven sin dinero y lo ayuda a seguir avanzando en su vida. Es cuando está por alcanzar el éxito que decide abandonarla por una mujer con estatus.

Mi esposo misterioso: Victoria es una dueña de una tienda de mascotas que se casó de un momento a otro con Juan, un hombre millonario, por azar del destino. Por un malentendido, Juan tuvo que esconder cuál es su verdadera identidad como multimillonario. Por su parte, Valeria piensa que es una persona común.

Su canario CEO amante: La madre de Aldo fue engañada por el padre de Alfredo Vicente y murió tras estar enferma de gravedad, a pesar de estar en una familia de élite. Aldo abandonó su hogar para formar su propia empresa, pero fue descubierto por su familia materna. Por ello, decide cambiar su apellido a González y regresa a Puerto Veloz.