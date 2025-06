Los Tres Badasses Que Me Quieren, ¿dónde ver esta serie de una joven princesa que elige su destino?

En la serie Los Tres Badasses Que Me Quieren (The Three Badasses Who Want Me), Ángela Lockhart acaba de ser abandonada por su esposo infiel, quien desconoce que ella es en realidad miembro de la realeza británica, un secreto que ella guardó incluso durante su matrimonio. Al irse, él cree haber salido ganando, sin saber el error que ha cometido.

Indignado por la humillación, el padre de Ángela, el rey, decide intervenir y recordarle al mundo quién es su hija. Para devolverle el poder y restaurar su dignidad, le presenta tres pretendientes cuidadosamente elegidos: un carismático héroe militar, un encantador multimillonario con gran sentido del humor y un artista intenso y apasionado.

Ángela tiene solo siete días para elegir a uno, pero a medida que convive con los tres, se da cuenta de que cada uno satisface una parte diferente de su corazón y personalidad. Entre emociones intensas, atracción y dilemas reales, surge la pregunta inevitable: ¿tiene que elegir solo a uno? ¿O podría desafiar las reglas y quedarse con los tres?

Los Tres Badasses Que Me Quieren mezcla romance, empoderamiento y drama real en una historia donde la protagonista redefine el amor, el poder y su propio destino ante los ojos de todo el mundo.

¿Dónde ver Los Tres Badasses Que Me Quieren?

La serie Los Tres Badasses Que Me Quieren (The Three Badasses Who Want Me) forma parte del catálogo de la plataforma ReelShort, un servicio de entretenimiento accesible tanto desde su sitio web oficial como a través de su aplicación gratuita para dispositivos móviles.

Aunque para acceder a la historia completa —compuesta por 72 episodios— se requiere una suscripción activa, los primeros 10 capítulos pueden visualizarse de manera gratuita.

La producción fue originalmente realizada en inglés, pero ReelShort ofrece opciones para cambiar el idioma desde el menú de configuración, así como la posibilidad de activar subtítulos en español.

Adicionalmente, algunos fragmentos y episodios completos han sido publicados en redes sociales como YouTube y TikTok, donde pueden verse en su idioma original. Sin embargo, es relevante señalar que estas plataformas no permiten activar subtítulos, lo que puede dificultar la comprensión para quienes no dominan el inglés.

Otras historias que te pueden gustar:

Vendida a un jefe criminal: sigue la historia de Lilian Grey. La joven es obligada a casarse con el temido jefe mafioso Adam Steel, lo que transforma por completo su vida. Sin embargo, Lilian se transforma en una sirvienta cuando descubre que, en realidad, Adam se encuentra casado con otra mujer en secreto.

Nunca Subestimes a la Chica Matemática: Zosha Sánchez es una joven estudiante universitaria con orígenes humildes. Huérfana de padre y criada trabajando en una granja, es constantemente menospreciada por sus compañeros adinerados en la prestigiosa Ivy League, quienes la juzgan por su clase social, sin saber que es hija de Margaret Harmon, una destacada profesora de matemáticas cuya brillante investigación fue robada por una colega ambiciosa.