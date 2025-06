Muere Brian Wilson, vocalista y miembro fundador de The Beach Boys

Brian Wilson, fundador y líder de The Beach Boys, falleció a los 82 años. La noticia fue confirmada por su familia a través de un comunicado en redes sociales, donde expresaron su profundo dolor y solicitaron privacidad en este difícil momento.

“Tenemos el corazón roto al anunciar que nuestro querido padre Brian Wilson ha fallecido. No tenemos palabras en este momento. Por favor, respeten nuestra privacidad en este momento, ya que nuestra familia está de duelo. Nos damos cuenta de que estamos compartiendo nuestro dolor con el mundo. Amor y Misericordia", escribió la familia en Instagram junto a una foto del músico.

¿Quién era Brian Wilson, vocalista y miembro fundador de The Beach Boys?

Nacido el 20 de junio de 1942 en Inglewood, California, Wilson formó The Beach Boys en 1961 junto a sus hermanos Dennis y Carl, su primo Mike Love y su amigo de la escuela secundaria Al Jardine. La banda debutó con el sencillo “Surfin’” y rápidamente se convirtió en un ícono del pop californiano. Canciones como “Surfin’ U.S.A.”, “Surfer Girl” y “Good Vibrations” definieron su sonido alegre y soleado.

Sin embargo, fue con el álbum Pet Sounds (1966) que Wilson consolidó su legado como uno de los compositores más innovadores de la música popular. Aunque inicialmente no tuvo éxito comercial, Pet Sounds ha sido reconocido como una obra maestra y figura entre los discos más influyentes de la historia de la música.

A lo largo de su carrera, Wilson enfrentó desafíos personales significativos, incluyendo problemas de salud mental y abuso de sustancias. En 2024, tras la muerte de su esposa Melinda Ledbetter, fue diagnosticado con un trastorno neurocognitivo importante, lo que llevó a su familia a solicitar una tutela legal. Un juez de Los Ángeles aprobó la tutela, confiando la gestión de su bienestar a su publicista Jean Sievers y su gestora de negocios LeeAnn Hard.

A pesar de sus dificultades personales, Wilson experimentó un renacimiento artístico en la década de 1990. Lanzó álbumes en solitario como Brian Wilson (1988) y Love and Mercy (1995), y en 2004 presentó Brian Wilson Presents Smile, completando el proyecto que había comenzado con The Beach Boys en los años 60. En 2012, participó en la gira de aniversario de la banda y en el lanzamiento de That’s Why God Made the Radio, su primer álbum en 20 años.

El legado de Brian Wilson perdura a través de su música, que sigue siendo una fuente de inspiración para generaciones de artistas y oyentes. Su capacidad para fusionar armonías complejas con letras introspectivas y su innovación en la producción musical lo han asegurado un lugar destacado en la historia de la música popular.