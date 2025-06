¿Quién es Daniel Ruenes? Famoso modelo y actor que ahora es cajero en un Oxxo | VIDEO

Daniel Ruenes, actor y modelo colombiano, se ha convertido en tendencia en los últimos días a raíz de un video en el que comparte su vida como cajero del Oxxo ante la falta de oportunidades que ha tenido como modelo y actor, profesiones que desempeña desde hace tiempo.

A través de sus redes sociales, Daniel Ruenes habló varias semanas atrás sobre su trabajo como cajero en el Oxxo, a pesar de que anteriormente había desfilado en eventos importantes como el Fashion Week México y había participado en programas unitarios de Televisa, sin mencionar sus diversas colaboraciones con joyerías y otras marcas.

Recientemente el modelo que en Colombia destacó por tener vitíligo, ha enfrentado dificultades para mantener una carrera estable en la industria del entretenimiento en México.

Daniel Ruenes revela cómo pasó de actor y modelo a cajero del Oxxo

En una reciente entrevista, el joven actor reveló las consecuencias de la poca oportunidad laboral que tiene en el medio artístico del país, señalando que la vida dio un giro radical y “se quedó sin nada”, por lo que optó por buscar trabajo en la tienda en conveniencia.

“El mundo de la moda, el Fashion, las pasarelas y de entrar a los sets de grabación es de tocar muchas marcas y, a veces, simplemente se va. Las oportunidades no llegan. Te desesperas, porque no pasa nada, y siendo extranjero pues es más complicado. Fueron muchas cosas para mí y, la verdad, fue gratificante encontrar este empleo en esta tienda, que es mi mano salvadora”, admitió.

El actor contó que sufrió frustración y dudó de su talento por no lograr conseguir trabajo en esa rama: “Me preguntaba: ‘¿Ya no soy bueno?’. Me ponía a llorar. Toda mi vida he dicho que no tengo depresión, pero ahora sí lo acepto (...) En mi mente siempre digo: ‘Todo está bien’, y así es como voy por la vida. Me ha costado salir adelante. La gente me podría ver alegre y siempre de buenas, pero nadie sabe lo que yo he vivido”.

“Cada jueves me pagan y lo voy dividiendo para los gastos, porque lo primordial es la renta. Tengo para vivir y comer, pero, siendo sinceros, prefiero aguantar un poquito de hambre para que las cosas mejoren”, se sinceró.

Sobre el gran cambio en su vida, indicó: “De colaborar con marcas súper top, ahora estoy en una tienda de conveniencia, y no me da pena decirlo. La vida cuesta, pero no hay que darse por vencido. La gente piensa que es fácil quedarse en un proyecto, pero hay que seguir intentando”.

¿Quién es Daniel Ruenes?

Daniel Ruenes es un actor y modelo colombiano que llegó a México en el año 2021, con la intención de poder crecer profesionalmente después de la pandemia. En un inicio, participó en campañas para marcas reconocidas del cuidado personal, además de trabajar con joyerías y otras firmas.

Comenzó en el mundo de la actuación al participar en programas unitarios y proyectos de Televisa que no se han estrenado todavía. Sin embargo, en su camino ha tenido que enfrentar momentos económicos bastante difíciles e incertidumbre laboral por lo complicado que es quedar en los castings.