Harta la impactante película de Netflix fue filmada en sólo 4 días

Tyler Perry, director, guionista y productor de la película Harta (Straw), en Netflix reveló que fue filmada en un período de cuatro días.

Harta, la película que se estrenó el 6 de junio de 2025 en Netflix se filmó en los Tyler Perry Studios en Atlanta, Georgia, un complejo de 330 acres.

Este complejo cuenta con 12 escenarios de sonido y sets pre-construidos, como una réplica de un banco, una comisaría, una sala de tribunal y bloques residenciales.

Estos recursos de estos estudios permitieron rodar todas las escenas interiores sin necesidad de trasladarse a múltiples locaciones, ahorrando tiempo significativo.

De acuerdo con entrevistas de Tyler Perry el rodaje se completó en cuatro días gracias a una planificación detallada.

Su experiencia en teatro y televisión le permite dirigir con rapidez, enfocándose en capturar actuaciones emotivas en pocas tomas

Según reportes de prensa, la producción de Harta comenzó a finales de mayo de 2024 y concluyó a finales de junio de 2024. Sin embargo, el rodaje propiamente dicho (las grabaciones en set) se condensó en cuatro días dentro de este período.

Tyler Perry es el director de la película Harta. ı Foto: Instagram

¿Quién es el director de la película Harta (Straw)?

Tyler Perry es un cineasta, actor, guionista y productor estadounidense, famoso por su prolífica carrera en cine, televisión y teatro.

Es conocido por abordar temas sociales como la pobreza, la desigualdad y la resiliencia, especialmente en comunidades afroamericanas.

Su filmografía incluye películas como Madea’s Family Reunion (2006), Why Did I Get Married? (2007) y A Fall from Grace (2020).

Perry escribió, dirigió y produjo Harta, inspirándose en su propia experiencia con la pobreza, las luchas de las madres solteras y la canción “20 Dollars” de Angie Stone.

Su visión fue crear un drama que reflejara las realidades de las mujeres marginadas, utilizando un enfoque narrativo intenso y un giro emocional para captar la atención del público.

En Harta, su dirección se centró en la actuación de Taraji P. Henson.