Recientemente se dio a conocer que Eduardo Sapene, renombrado periodista y conductor de Venezuela, falleció a los 74 años la segunda semana de junio, días después de que muriera su esposa Fina Sapene y a tres años de la muerte de su hija Michelle.

“Se nos fue un gran ser humano y un extraordinario comunicador social. Eduardo fue mi maestro, fue mi mentor, fue el que me promovió en mi paso por RCTV, el que confió en mí, el que me dio las oportunidades para crecer, el que me mostró el camino para distinguirme y seguir adelante. Eduardo Sapene fue mi amigo, murió de tristeza, se le rompió el corazón con la partida de su hija Michelle, su esposa Fina, su hermano, su vida”, escribió en redes sociales la periodista Alba Cecilia Mujica.

¿Quién era Eduardo Sapene, conductor de tv que murió tras perder a su esposa e hija?

Eduardo Sapene fue un periodista y conductor venezolano de gran renombre, reconocido por su destacada trayectoria en Radio Caracas Televisión (RCTV). A lo largo de 42 años de carrera, Sapene desempeñó diversos roles, incluyendo productor, director y redactor en radio y televisión, y fue vicepresidente de Información y Opinión en RCTV, donde consolidó uno de los noticieros más importantes del país hasta principios de los años 2000.

Además de su labor en los medios, Sapene fue coautor, junto a su esposa Fina Sapene, del libro Michu: Vivir con un ángel, una obra dedicada a su hija Michelle Sapene, quien falleció en 2022 tras una larga enfermedad. El libro busca honrar la memoria de Michelle y ofrecer herramientas a padres que han perdido a sus hijos.

La vida de Eduardo Sapene estuvo marcada por tragedias personales. Su hija Michelle, quien también fue periodista y presentadora en RCTV, padecía esclerosis múltiple y estuvo hospitalizada durante un tiempo debido a complicaciones derivadas de la enfermedad.

Posteriormente, en 2025, su esposa Fina falleció, y pocas semanas después, Eduardo Sapene también perdió la vida en Miami, Estados Unidos, a la edad de 74 años.

Hasta el momento no se han dado a conocer las razones de su muerte.

Su partida dejó un vacío en el periodismo venezolano, pero su legado como formador de generaciones de comunicadores y su contribución al periodismo de calidad continúan vivos en quienes lo conocieron y aprendieron de su ejemplo.