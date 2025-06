El desgarrador mensaje de Rafael Acosta pidiendo ayuda por su enfermedad

Rafael Acosta murió este lunes 16 de junio, una noticia impactante para la música en México, al tratarse del fallecimiento de un ícono del rock and roll latino, miembro fundador de ‘Los locos del ritmo’.

Hasta ahora, no se ha revelado la causa de muerte exacta de Rafael Acosta, aunque en redes sociales, circula un desgarrador mensaje en el que podemos ver al cantante pidiendo ayuda por una terrible enfermedad que le afectaba.

La enfermedad de Rafael Acosta por la que pidió ayuda

Fue hace más de un año que el baterista informó que enfrentaba un grave problema de salud, aunque se mostraba bastante optimista de poder superar este bache en su salud.

“Desde mayo estoy pasando por un momento difícil de salud. El tratamiento es lento, y aunque los pronósticos médicos son benignos, sí estoy pasando por algo delicado y doloroso, amén de ser muy costoso”, dijo.

Ante esto, el famoso pidió ayuda para costearse su tratamiento: “Por ello, aunque me apena muchísimo acudir a ustedes (no lo haría si no lo viera necesario), quisiera solicitar, si tienen la posibilidad de hacerlo y no daña su economía, echarme la mano con algún rezo, algún donativo, a la cuenta abajo referida”, pedía.

“Se los agradeceré de todo corazón, sin importar la cantidad. Todo suma. Ya les iré contando sobre mi estado de salud... he de salir de ésta. Gracias de antemano. Los quiere su amigo Rafael Acosta”.

De este modo, Acosta pedía fondos para poder costearse su tratamiento, pues debido al reposo que debía guardar, no podía generar los mismos ingresos de antes.

A pesar de ello, en los siguientes meses sí pudimos ver a Rafael Acosta de vuelta en escenarios como el Vive Latino 2025, lo que habría revelado una mejoría en su estado de salud. Se desconoce si la enfermedad que lo aquejaba en ese entonces fue la que terminó con su vida.