Corazón en vano, ¿Dónde ver el drama chino de un sordomudo y una joven que cambia su vida?

El drama en formato vertical Corazón en vano, retrata el camino de una mujer que tras enfrentar todo tipo de humillaciones, logra retomar el control de su vida gracias a que se aleja de aquellos que le hicieron daño.

¿De qué trata Corazón en vano?

Corazón en vano sigue la historia de Camila Mendoza, la heredera de la influyente familia Mendoza, dejó atrás una vida de lujos y comodidades para cuidar a su novio, Héctor Silva, quien quedó sordomudo tras un accidente automovilístico.

Corazón en vano ı Foto: Especial

Durante tres años, Camila fingió tener la misma discapacidad para no hacerlo sentir solo, y trabajó incansablemente para costear su tratamiento médico. Su amor y entrega parecían inquebrantables, hasta que Héctor recuperó el habla y, en lugar de agradecerle, renegó de su pasado.

Avergonzado de haber tenido una novia “defectuosa”, la humilló públicamente mientras coqueteaba con Sofía Martínez, una mujer interesada en su nueva fama.

Destrozada por la traición, Camila tomó una decisión firme: rompió definitivamente con Héctor. Aceptó el matrimonio arreglado con Elio Sánchez, el heredero de otra poderosa familia, y poco a poco reconstruyó su vida.

¿Dónde ver Corazón en vano?

La serie cuenta con un total de 70 episodios que se encuentran disponibles a través de la plataforma de Goodshort. Puedes ver los primeros 10 capítulos antes de tener que comprar el resto de la historia.

Como alternativa, puedes ver el drama en la plataforma de Dailymotion en formato de película si la buscas por su nombre en inglés, The Mute Swan’s Farewell.

Otras series

El Precio de la Desconfianza: Sigue la historia de Lola. Su suegra tuvo una enfermedad grave de manera repentina, pero su esposo Héctor no permite el paso de la ambulancia que la transporta, al pensar que lleva al ex novio de su pareja. Al llegar al hospital, la anciana necesita sangre, pero Héctor sigue terco al pensar que trata de salvar a otro, lo que provoca la muerte de su propia madre. Ni siquiera asiste al funeral, pues no cree en lo sucedido y prefiere ir a la fiesta de cumpleaños de Paula.

Un dulce contrato con el jefe de la mafia: Tessa es una enfermera de urgencias que por pura casualidad, le salvó la vida a Victor, un jefe de la mafia que es sumamente peligroso, pero también seductor. Él decide que quiere mantener a la joven a su lado, por lo que la busca constantemente para convertirla en su esposa, aunque ella se rehusa.

¡Protesto! ¡No Soy Gay!: Kit Sterling y Daniel Finch son grandes enemigos laborales, abogados que cada que se enfrentan en los tribunales. Después de una noche de borrachera, Kit despierta al lado de Daniel y descubren que se casaron durante la locura de la noche, algo que desata el caos en la vida de Kit, quien asegura no ser gay.