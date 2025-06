El Precio de la Desconfianza, ¿Dónde ver el drama chino de una emergencia que acaba en tragedia?

El drama El Precio de la Desconfianza sigue una historia en la que un hombre desconfiado y que no escucha a su pareja cava su final y el de su propia madre con sus inseguridades y pensamientos negativos.

¿De qué trata El Precio de la Desconfianza?

El Precio de la Desconfianza sigue la historia de Lola. Su suegra tuvo una enfermedad grave de manera repentina, pero su esposo Héctor no permite el paso de la ambulancia que la transporta, al pensar que lleva al ex novio de su pareja.

El Precio de la Desconfianza ı Foto: Especial

Al llegar al hospital, la anciana necesita sangre, pero Héctor sigue terco al pensar que trata de salvar a otro, lo que provoca la muerte de su propia madre. Ni siquiera asiste al funeral, pues no cree en lo sucedido y prefiere ir a la fiesta de cumpleaños de Paula.

Después de descubrir la verdad, Héctor se dio cuenta de que había perdido la oportunidad de asistir al funeral. Quiso echar a Lola de la empresa familiar, pero se enteró de que ella era la verdadera heredera. Finalmente, cuando Héctor supo de la muerte de su madre, se lamentó profundamente.

¿Dónde ver El Precio de la Desconfianza?

La serie cuenta con un total de 60 episodios que se encuentran disponibles a través de la plataforma de Goodshort. Puedes ver los primeros 6 capítulos de manera gratuita a través del sitio web y la aplicación, aunque después debes comprar el resto de la historia.

Como alternativa, puedes encontrar el drama en plataformas, principalmente en Dailymotion al buscarla por su nombre en inglés, The Rescue That Never Came.

El Precio de la Desconfianza ı Foto: Especial

