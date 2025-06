¿Quién era Mikayla Raines? Fundadora de Save a Fox que se quitó la vida tras sufrir acoso

Murió Mikayla Raines, fundadora del santuario conocido como Save a Fox, dedicado al rescate de los zorros. La información fue confirmada por su esposo Ethan en un desgarrador video publicado en redes sociales.

“Hemos sufrido una pérdida inimaginable. Mikayla fue realmente la persona más increíble e inspiradora que he conocido, y no tenerla aquí me hace sentir un vacío. Me siento destrozado. Pero seguiré adelante con su sueño y espero contar con su apoyo para que podamos hacer el bien en su nombre”, escribió en la descripción del video dando a conocer el fallecimiento.

De acuerdo con la información en torno al caso, Mikayla Raines se volvió viral en Instagram y YouTube gracias a su trabajo con zorros rescatados, pero fue víctima de una fuerte campaña de coso y difamación que la habría llevado a quitarse la vida al no soportar más.

“Recientemente, los ataques aumentaron y, combinado con sus problemas de salud mental, fue demasiado”, explicó su esposo sobre la mujer que solo tenía 29 años de edad.

El fin de la vida de Mikayla ha conmovido a la comunidad de protección animal a nivel global y ha dejado una importante reflexión sobre hasta dónde puede llegar el acoso digital. Sus redes sociales se han llenado de mensajes positivos tras su partida.

¿Quién era Mikayla Raines?

Mikayla Raines estuvo interesada en la vida salvaje desde su juventud y fue en 2017 que fundó en santuario Save a Fox, el cual está enfocado en el cuidado de los zorros enfermos, domesticados o en condiciones de abandono.

Más de 150 zorros, además de coyotes y linces, encontraron un refugio seguro. En YouTube, alcanzó más de 2.4 millones de suscriptores y 583 mil seguidores en Instagram.