Discriminan a Werevertumorro en un aeropuerto de EU: ‘Me vieron muy mexicano’ | VIDEO

Werevertumorro vivió un momento de discriminación recientemente, mientras que se encontraba en el Aeropuerto Internacional de Miami (MIA, por sus siglas en inglés). Al parecer, una agencia de renta de autos, se negó a rentarle uno por ser mexicano.

Werevertumorro es discriminado en aeropuerto

Fue a través de un video publicado en sus redes sociales que Werevertumorro compartió un clip sobre la discriminación que sufrió cuando se encontraba en un aeropuerto al sur de los Estados Unidos.

En el video, podemos ver a Gabriel Montiel, nombre del influencer, quien documentó el momento en que una empleada de un servicio de alquiler de auto, le indicó que no podía atenderlo porque había un reporte alto en crimen de robo con licencias mexicanas.

“Tenemos un nivel de crimen con licencias mexicanas que están robando los carros […] La compañía ha puesto unos términos adicionales para estas rentas con licencia mexicana”, le explican.

La situación empeoró cuando el creador de contenido comenzó a leer la información referente a la renta de los vehículos desde un memorandum de la empresa: “Cuando me estaban enseñando su ‘memo’ no decía eso, decía que tenía que tener la información de vuelo, no decía que tenía que pegar esa monada de licencias mexicanas, y le dije ”a ver", y me quitó el cel".

“Que culpa tenemos nosotros que otros se andan chingando coches”, dijo el creador de contenido sobre le robo de los automóviles que habrían provocado esa situación. Para finalizar, Montiel contó que decidió contratar el servicio de una compañía más cara, pero que lo aceptó como cliente.

Después de que el incidente se hizo viral, el Aeropuerto de Miami se contactó con Werevertumorro para pedir más información e investigar lo sucedido: “Lamentamos que haya tenido esa experiencia”, escribieron, según mostró una captura de pantalla compartida por el creador de contenido.

Video completo de Werevertumorro