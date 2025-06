La espera llegó a su fin para los admiradores mexicanos de SCANDAL, la emblemática banda japonesa de rock. La agrupación, integrada por Haruna, Mami, Tomomi y Rina, visitará la Ciudad de México como parte de su gira internacional LOVE, SPARK, JOY! SCANDAL TOUR 2025. Su presentación será el 8 de julio en La Maraka, centro de espectáculos, prometiendo una experiencia única para los fanáticos mexicanos.

Con casi dos décadas de trayectoria, SCANDAL ha dejado huella en Japón y en todo el mundo gracias a su enérgico estilo que fusiona pop‑punk con rock alternativo. Ahora regresan a México tras su paso por ciudades como Los Ángeles, Chicago, Nueva York y Dallas.

SCANDAL en México 2025: Boletos, precios y fecha del ‘Love, Spark, Joy!’ tour

El evento que tendrá lugar el domingo 8 de julio, será exclusivo para mayores de 18 años, con puertas abiertas desde las 6:30 pm y show programado a las 8:00 pm. Las entradas ya están disponibles en Ticketmaster.com.mx desde el 14 de marzo, y se recomienda comprarlas con anticipación debido a la alta demanda.

Los boletos para disfrutar de las canciones más exitosas de SCANDAL, ofrecen diversas opciones:

Zona VIP : $3,000 MXN (más cargos), incluye acceso preferente, dinámica con la banda, foto grupal (5 pax), postal autografiada y entrada anticipada.

General de pie : $1,200 MXN.

Segundo piso VIP (asientos) : $1,500 MXN.

Vista parcial en segundo piso: $900 MXN.

La Maraka está adaptada para personas en silla de ruedas en planta baja. El evento durará aproximadamente dos horas, y no se permitirá el acceso con cámaras profesionales, mochilas o paraguas.

El concierto ofrecerá un repertorio repleto de sus himnos más reconocidos y material de su más reciente producción discográfica, generando una noche llena de energía y conexión con el público. Es una oportunidad irrepetible para formar parte del crecimiento internacional de SCANDAL, cinta tras cinta, tema tras tema, fusionando su vigor sobre el escenario con momentos íntimos del fandom.

Este regreso reafirma el estatus de la banda como una de las máximas exponentes del J‑Rock, valoradas tanto por su madurez artística como por su capacidad de reinventarse constantemente, sin perder la esencia que las ha sostenido por más de 19 años.

Si eres fan de canciones como “Shunkan Sentimental”, “Awanai Tsumori no, Genki de ne” o “Yoake no Ryūseigun”, no puedes perderte este espectáculo que, además, ofrece una experiencia visual y musical de altura.