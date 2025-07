Los mejores VIDEOS de Aldo Miranda que se volvieron virales

Aldo Miranda era uno de los tiktokers más queridos por los usuarios de Internet, su característica risa se contagiaba y hacía reír a millones de cibernautas con sus clip virales.

Los usuarios están recordando algunos de los videos más virales del influencer, pues a pesar de que su muerte fue trágica, quieren tener los mejores recuerdos de cuando se veía muy feliz.

Aldo tenía más de 10 millones de seguidores en TikTok y hacía contenido en el que recopilaba otros videos virales y él los comentaba y leía los comentarios de la gente, pero lo que más causaba impacto en sus videos era su risa mientras leía o comentaba lo que pasaba en los clips.

Videos virales de Aldo Mirada

Uno de sus videos más virales tuvo más de 18 millones de reproducciones en TikTok y se trata de un video en el que alguien presume que está lavando sus cobijas, pero el agua está negra, parece lodo y por supuesto que Aldo Miranda no dejó pasar este detalle para reaccionar esta situación.

“Un poco más de tierra y mis tíos se pelearían por ellas”, “Es lavar ropa no mezclar cemento”, “Pero se le echa jabón no Nesquik”, “Era acostarse, no revolcarse”, fueron algunos de los comentarios que leyó el influencer con su característica risa.

En otro de sus clips que tuvo 21 millones fue la reacción a una grabación de un joven que canta en medio de un paisaje verde. La canción del hombre comienza diciendo: “La escuela nunca me gustó”.

Por supuesto que Aldo reaccionó a los comentarios con su contagiosa risa y esto fue lo que leyó: “Ojalá ya te empiece a gustar la escuela”, “No hagas caso a los comentarios positivos, viejo”, “Vas a llegar muy cerca, bro”, “Y puro pa’tras viejo”, “Se alejan cositas” y ”Con miedo al éxito".

Otro video en el que la rompió, fue su reacción a un clip de unos perritos negros que se titula: “Uno necesita amor y el otro necesita almas”, en referencia a que el segundo testaba agresivo.

Por supuesto que Aldo reaccionó a los comentarios y por sus carcajadas logró más de 30 millones de visualizaciones.