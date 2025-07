¿Susana Zabaleta tiene cáncer? Esta es la verdad

Susana Zabaleta se encuentra en el ojo del huracán, a raíz de un rumor por el que señalaron que la cantante fue diagnosticada con cáncer en el pasado, una afirmación que desató todo tipo de comentarios en redes sociales.

Fue este martes que una revista aseguró que Susana Zabaleta tuvo linfoma de Hodgkin a finales de 2022. Incluso, habían dicho que la famosa llegó a usar pelucas para esconder que se encontraba en medio de un tratamiento para erradicar al cáncer.

Francisco Céspedes aseguró que Susana Zabaleta tuvo cáncer 😱. Esto es lo que sabemos 👇https://t.co/jYWQIPBmCK — La Razón de México (@LaRazon_mx) June 10, 2025

Semanas atrás, el rumor lo comenzó Francisco Céspedes cuando emitió una declaración sobre el disgusto que tuvo la actriz con él, al señalar que cuando la mujer había enfermado de cáncer, él le hablaba por teléfono de manera constante.

“Cuando tuvo cáncer la llamaba todos los días, no le voy a mandar un beso, pero no entiendo por qué, trabajamos juntos, lo hicimos bastante bien y cuándo ella tuvo dificultades en su vida la llamaba siempre todos los días preocupado por ella y no toco más el tema”, señaló en ese momento.

La verdad sobre si Susana Zabaleta tiene cáncer

Ante la preocupación que desató en redes sociales, Rossy Pérez, la representante de Susana Zabaleta, negó que la actriz haya sido diagnosticada con cáncer, como se había dicho. Además, señaló que la cantante se negó a dar declaraciones en torno a la polémica para no alimentarla.

“Querido, obviamente no es real y Zabaleta no quiere dar ni siquiera comentarios porque es seguir dándole cuerda a una campaña de la persona esa que dijimos”, dijo Rossy Pérez en un mensaje que le habría enviado al periodista Gustavo Adolfo Infante, quien compartió la información en De Primera Mano.

Por este motivo, es probable que la cantante no vaya a emitir alguna declaración en torno al tema, pero ha quedado desmentido que haya padecido de cáncer, como se especuló recientemente.

Y es que en el pasado, ella no ha temido ser vocal sobre las enfermedades que enfrenta, pues hace años contó que padece de fibromialgia, una enfermedad crónica que causa dolor generalizado en músculos y tejidos blandos, además de fatiga, problemas de sueño y otros síntomas.

Esto ha obligado a Susana Zabaleta a llevar un estilo de vida saludable y balanceado. “Por eso hay que hacer ejercicio, alimentarse bien, hace yoga, estar mentalmente bien, y estar enamorado. No pasa nada. Hace muchos años que lo tengo pero no me gusta hablar, me choca la gente que se queja”, contó en su momento.