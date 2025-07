El viernes 11 de julio de 2025, los conductores del programa matutino Hoy revelaron al sexto integrante de La Casa de los Famosos México 3: Aldo de Nigris, destacado influencer y sobrino de Poncho de Nigris, quien recientemente está ganando notoriedad en redes por el programa “Jalando fierro”. Aldo, visiblemente emocionado, compartió que su madre, la abuela doña Alegría, ya le había avisado de su ingreso al reality.

Él comentó: “Algunos ya sabían porque doña Alegría -su abuela- me reveló desde antes. (Mi tío Poncho de Nigris) no me dijo nada, lo único que me dijo fue ‘sé tú’; voy a entrar siendo yo, si me va bien, que bueno, sino pues está gacho. Siento que no tengo nada que perder, lo veo más como una oportunidad”.

¿Quién es Aldo de Nigris, el sexto participante de La Casa de los Famosos México 3?

Con tan solo 25 años, Aldo Tamez de Nigris nació el 27 de julio de 1999 en Monterrey, Nuevo León. Es hijo de Leticia de Nigris Guajardo, y comparte lazos directos con la familia De Nigris: es sobrino del exfutbolista Aldo de Nigris, del fallecido delantero Antonio de Nigris, y del también jugador y conductor Poncho de Nigris. Además, participó en el reality Guerreros (equipo Cobras) y en Exatlón Estados Unidos, lo que le permitió posicionarse como figura reconocida en medios y plataformas digitales.

En redes sociales, ha construido una sólida audiencia: más de 700 mil seguidores en Instagram, cerca de 600 mil en TikTok, y alrededor de 200 mil suscriptores en YouTube, canal donde produce su programa Más allá del fierro, con entrevistas y contenido enfocado en el humor y estilo de vida. Bajo el sello familiar, también tiene presencia en “Jalando fierro”, junto a su tío Poncho, fusionando contenido fitness y desenfadado.

Su incorporación a La Casa de los Famosos México 3 supone un particular interés mediático: llega con el respaldo del apellido y las comparaciones inevitables con Poncho de Nigris, quien en la edición de 2023 alcanzó la final y se consolidó como figura popular dentro del formato. Su abuela filtró su participación mientras transmitía en TikTok, anunciando que “Aldito ya firmó”, lo que dio pie a especulaciones sobre lo que representará su presencia en la casa.

La tercera temporada del reality La Casa de los Famosos México 3 debutará el 27 de julio de 2025 a las 20:00 horas (CDT) por Las Estrellas (Canal de las Estrellas), y contará nuevamente con Galilea Montijo, Diego de Erice y Odalys Ramírez como conductores. Hasta ahora, los demás participantes confirmados (en orden de anuncio) son: Facundo, Olivia Collins, Aarón Mercury, Alexis Ayala, Mar Contreras y Aldo de Nigris.

A través de su carisma, apariencia atlética y narrativa auténtica, Aldo de Nigris llega como un participante que busca demostrar que la fama que ha obtenido no proviene solo del apellido, sino de su propia capacidad para conectar con el público. Su paso por el reality podría presentar una mezcla de estrategia personal y el reto de crear una identidad que trascienda el legado familiar.