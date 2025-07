Aldo de Nigris habla de las comparaciones con su tío Poncho por estar en La Casa de los Famosos México 3 | VIDEO

Aldo de Nigris se convirtió en el sexto habitante confirmado de La Casa de los Famosos México 3, lo que desató todo tipo de comentarios, incluyendo comparaciones y críticas por su tío, Poncho de Nigris, que estuvo en la primera temporada del programa.

Aldo de Nigris habla de las comparaciones con Poncho

En una entrevista con Marie Claire Harp y Wendy Guevara, Aldo de Nigris aseguró que no le parece extraño que sea comparado con su tío, sino que le parece natural que estas existan al tener un vínculo con alguien famoso:

“A mí, en lo personal, sé que siempre me van a comprar (con Poncho) y es algo con lo que tengo que vivir siempre. Me van a comparar siempre con él y van a decir, ‘otro Poncho‘, otro no sé qué“, comenzó ‘Aldito’, a lo que Wendy agregó: “O entró porque Poncho habló... cuando no es así“.

Apodado como ‘Lomecan’, dejó claro que su intención para entrar al reality show es mostrar quién es y que trata de no dejarse lastimar con los comentarios negativos que pueda recibir.

“Yo genuinamente quiero entrar siendo yo. Si me van a comparar con alguien... sé que es muy normal que eso suceda. Te digo que los comentarios nunca me los he tomado personales... hasta que me funaron. Cuando me funaron si me agüité con madre”, agregó el regio en la entrevista.

También explicó que no le gustan los conflictos. “Yo quiero entrar a pasármela chido”, aseguró, remarcando que su intención no es hacer amigos que no sean sinceros, aunque “no se tomaría personal” si alguien llegara a traicionarlo.

Sus declaraciones han provocado reacciones positivas en redes sociales, pues Aldo de Nigris ya se ha convertido en uno de los favoritos del público joven por su personalidad ligera y transparente.

“Soy team genuinamente”.

"Un guapo de verdad. No es creído ni alucinado, team Aldito“.

"ALDO ES MUCHO AL LADO DE PONCHO“.

"Genuinamente soy Team Aldo, y genuinamente no tienes nada que ver con tu tío, eres sencillo y carismático“.

“Genuinamente veré la casa de los famosos por Aldito“.

“Creo es un amor este niño”.