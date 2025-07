Se confirmó este viernes que Shiky se convierte en el décimo integrante del reality La Casa de los Famosos México 3. Durante el programa matutino Hoy, entre gritos y aplausos, la conductora Marie Claire Harp giró el carrusel que reveló la identidad del nuevo habitante.

“Hay muchas sorpresas, esta temporada estará espectacular... ¿Creen que esta temporada dará mucho de qué hablar? Con el habitante que vamos a confirmar hoy… Damas y caballeros, que gire el carrusel… Dios, estoy y desde aquí huelo el perfume… ya por favor. Es Shiky”, dijo.

Shiky, cuyo nombre real es Clement (o Johan Kalet Segura Clemens, según algunos medios), es un actor, conductor, comediante e influencer de origen español. Ha trabajado en radio —incluyendo espacios como El Heraldo Radio con Platanito— y en televisión, además de colaborar con figuras como Jessica Segura, El Indio Brian y Fernando del Solar, según reporta El Heraldo de México.

Su trayectoria multi‑plataforma incluye contenido en TikTok y YouTube, donde combina humor y reflexión. También ha sido parte de programas de comedia como “Bola de locos” junto a figuras del género. En cuanto a su vida personal, Shiky reveló recientemente en redes que perdió la vista de un ojo debido a complicaciones tras una cirugía estética; su testimonio recibió un respaldo masivo en redes.

Shiky es el décimo habitante de La Casa de los Famosos México 3

Con este anuncio, él se une al resto del elenco de La Casa de los Famosos México 3, que ya cuenta con nueve participantes previamente confirmados: Facundo Gómez Bruera, Olivia Collins, Aarón Mercury, Alexis Ayala, Mar Contreras, Aldo de Nigris, Dalilah Polanco, Priscila Valverde y Adrián Di Monte.

La tercera temporada iniciará el domingo 27 de julio a las 20:30 horas (horario del centro de México) en los canales Las Estrellas, Canal 5 y la plataforma ViX, que transmitirá 24/7. La mecánica semanal incluirá retos, nominaciones y eliminaciones, además de alianzas y conflictos entre los participantes.

Shiky expresó su emoción diciendo: “Sí, sí, un sueño se hizo realidad, no me la creo... Hay que estar loco para entrar. Todavía en la mañana me lo pregunté ‘¿habré hecho bien?’... Lo más preciado que voy a llevar es toda esa ilusión que traigo de la gente de fuera. Lo he soñado mucho”. La aparición generó un ambiente electrizante entre los conductores y audiencia, quienes lo recibieron con entusiasmo.

Shiky —comediante multifacético, con experiencia en medios tradicionales y digitales, y que supera una importante batalla personal tras perder la visión de un ojo— se une a una decena de celebridades para vivir un intenso experimento social en La Casa de los Famosos México 3. Su llegada promete inyección de humor, historias personales y, por supuesto, dinamismo en esta esperada tercera temporada.