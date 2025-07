¿Ozzy Osbourne COMÍA murciélagos? Así inició el icónico mito

Ozzy Osbourne, ícono del heavy metal y excéntrico líder de Black Sabbath, falleció este 2025 dejando una huella imborrable en la historia de la música. Pero más allá de sus discos legendarios y su estilo oscuro, uno de los mitos más persistentes que rodearon su carrera fue aquel que aseguraba que “comía murciélagos” durante sus conciertos. ¿Qué tan cierto es esto? Aquí te contamos el origen del mito, lo que realmente ocurrió y cómo esta historia ayudó a construir su figura como una de las más polémicas del rock.

El concierto que cambió todo

El mito comenzó el 20 de enero de 1982, durante un concierto en el Veterans Memorial Auditorium en Des Moines, Iowa. Según relatan testigos, en pleno show, un fan lanzó al escenario lo que parecía ser un murciélago de goma. Ozzy, en su estilo provocador y sin miedo al escándalo, lo tomó y lo mordió, creyendo que era falso.

Sin embargo, lo que tenía entre las manos era un murciélago real y estaba vivo.

Al sentir el movimiento del animal en su boca, Osbourne lo escupió inmediatamente. La situación fue tan seria que el músico tuvo que ser llevado al hospital tras el concierto para recibir tratamiento contra la rabia. Este momento, aunque accidental, fue suficiente para que naciera la leyenda: “Ozzy Osbourne come murciélagos en el escenario”.

¿Lo hizo más veces?

A pesar de que este incidente fue único, el mito se alimentó durante años por el mismo Ozzy, quien nunca intentó desmentirlo por completo.

Incluso llegó a bromear con la situación en entrevistas y en su reality show The Osbournes, transmitido en los años 2000. En una ocasión, él mismo confesó que no fue intencional y que la experiencia fue desagradable, pero al mismo tiempo reconoció que ese momento catapultó su imagen de “príncipe de las tinieblas”.

En entrevistas posteriores, aclaró que no fue un acto planeado y que se arrepintió profundamente. “Sentí que algo se movía en mi boca y pensé: ‘¡Esto no es un juguete!’”, escribió en su autobiografía I Am Ozzy. Aun así, ese momento se convirtió en uno de los más icónicos —y escandalosos— de la historia del rock.

¿Ozzy Osbourne tenía un problema con los animales?

El caso del murciélago no fue el único episodio polémico en su carrera relacionado con animales. Años antes, en 1981, durante una reunión con ejecutivos de CBS Records, Ozzy decapitó dos palomas con la boca como forma de protesta por no ser tomado en serio como solista tras dejar Black Sabbath. Este comportamiento reforzó aún más su reputación como un artista impredecible y oscuro.

¿Por qué lo hizo?

Más allá del impacto mediático, el propio Ozzy admitió que durante los años 80 vivía bajo el efecto de drogas y alcohol, lo cual afectó muchas de sus decisiones. En su autobiografía, escribió que muchas veces ni siquiera recordaba con claridad algunos de los episodios que lo volvieron tan famoso (y temido). Lejos de ser un villano, Ozzy era un artista caótico, atrapado entre su personaje y sus adicciones.