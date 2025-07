Mis Tres Hermanos Ingratos Vuelven Arrastrándose: ¿Dónde ver la serie sobre una joven traicionada por su familia?

La serie Mis Tres Hermanos Ingratos Vuelven Arrastrándose (My Three Ungrateful Brothers Come Crawling Back en inglés) narra la intensa y emotiva historia de Oriana, una joven marcada por el abandono y la traición familiar. A los seis años, perdió a su madre biológica y fue dejada por su madrastra en un parque de caravanas. A pesar de las circunstancias, su vida dio un giro inesperado cuando, a los doce años, salvó al hombre más rico del mundo, Murray Morel, quien la adoptó como su nieta.

Dos años después, Oriana es localizada por sus tres hermanos biológicos, y con la esperanza de reconstruir su familia, decide regresar con ellos. Sin embargo, para no herir sus egos, les oculta su fortuna, esperando en secreto que ellos logren el éxito académico. Lejos de eso, su hermanastra los manipula para que la hostiguen. Eventualmente, sus hermanos la expulsan del hogar y su hermanastra casi la mata a golpes.

Mis Tres Hermanos Ingratos Vuelven Arrastrándose ı Foto: Captura de pantalla ReelShort

Tras ser rescatada por su abuelo adoptivo, Oriana abre los ojos ante la verdadera naturaleza de su familia biológica. Decide cortar lazos y centrarse en su bienestar. Con el tiempo, los hermanos, tras perderlo todo, se arrepienten y, de rodillas, le suplican perdón. Mis Tres Hermanos Ingratos Vuelven Arrastrándose es un drama que mezcla redención, traición y empoderamiento.

¿Dónde ver Mis Tres Hermanos Ingratos Vuelven Arrastrándose?

La serie Mis Tres Hermanos Ingratos Vuelven Arrastrándose (My Three Ungrateful Brothers Come Crawling Back en inglés) es una producción de la plataforma ReelShort, la cual se puede disfrutar tanto desde su página web como mediante su aplicación móvil, disponible para descarga gratuita en dispositivos inteligentes.

Para ver la historia completa, es necesario contar con una suscripción activa. Sin embargo, los primeros siete capítulos —de un total de 68— están disponibles de forma gratuita.

Aunque la serie fue creada en inglés, ReelShort ofrece la posibilidad de cambiar el idioma desde el menú de configuración. Gracias a esta opción, se pueden activar subtítulos en español o elegir entre otros idiomas disponibles.

Algunos capítulos también están disponibles en YouTube, donde pueden verse en su versión original en inglés, aunque sin subtítulos. Te compartimos el link para disfrutes la historia.

