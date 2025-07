Jorge Gil reapareció tras años de silencio y relató los momentos escalofriantes que vivió al presenciar el asesinato de Paco Stanley, en un encuentro con medios este 25 de julio de 2025, realizado en el aeropuerto de la Ciudad de México, donde también ofreció su opinión sobre la serie ¿Quién lo mató?.

Del mismo modo, dejó entrever que no tuvo ni tendrá una reconciliación con Mario Bezares. Sin embargo, afirmó que él no lo va a juzgar pese a su comportamiento “extraño” de ese día, pues las autoridades ya realizaron una investigación: “Si oyes una balacera, pues mínimo sales a ver qué pasó”.

Jorge recordó: "Es muy feo ver morir a alguien de esa forma tan brutal. Me salpicó su sangre“.

TE RECOMENDAMOS: Inesperado Gwyneth Paltrow es la nueva portavoz de Astronomer tras el VIDEO viral de Andy Byron en concierto de Coldplay

Hoy se cumplen 25 años de la muerte de Paco Stanley QEPD. Así fue el último adiós en TV Azteca. Hoy que está en Amazon, disfruten la serie.#PacoStanley #QEPD #Clima pic.twitter.com/CvNvXiu6XR — Iván Estrada (@Estradamyers) June 7, 2024

Jorge Gil reaparece y cuenta detalles escalofriantes del día que mataron a Paco Stanley: ‘Me bañé de su sangre’

El periodista, quien resultó herido aquella mañana del 7 de junio de 1999, indicó que recibió dos impactos de bala calibre 9 mm—uno en la pierna y otro en el pie derecho—de los seis disparos que fueron dirigidos contra la camioneta en la que viajaba con Paco Stanley.

Jorge Gil narró a los medios con pesar: “Me tiraron seis balas 9 mm y me dieron dos. Y la policía me decía: ‘Es que no entendemos cómo está usted vivo’... en la pierna y en el pie derecho... Es muy feo ver morir a alguien de esa forma tan brutal”.

“Me salpicó su sangre. Además, antes de recibir el primer impacto le dice Jorge García (chofer que en su momento fue considerado sospechoso), en quien siempre he creído en su inocencia, dice ‘Cuidado’, Paco grita y viene la primera bala en su cabeza. Yo me quedo en shock”, contó.

“Viene el segundo tiro en su cabeza, el tercer tiro en su cabeza, viene el tercer tiro en su cabeza, para esto, el segundo tiro moja el techo de la camioneta (de sangre) Lincoln Navigator y me baña de sangre de Paco y ahí reacciono yo y digo viene el cuarto, efectivamente viene el cuarto en la cabeza de Paco Stanley, el quinto es para mí y el sexto también”, continúa con su escalofriante relato Gil.

Jorge Gil lanza reproche a Mario Bezares

En cuanto a Mario Bezares, corresponsal y compañero de trabajo de Stanley, Jorge Gil sostuvo que tuvo un comportamiento extraño: “Mayito no sólo no salió del baño, jamás puso un pie afuera... si oyes una balacera, pues mínimo sales a ver qué pasó, él nunca salió, no sé por qué”. Añadió: “Si viví fue para contarlo... si me hubieran matado a mí, a lo mejor sale otro a decir lo que me pasó”.

“Él no me habló ni al hospital después de eso. No sólo no salió del baño (en aquel entonces), jamás puso un pie (...) Yo no lo voy a juzgar, creo que a él ya se le juzgó, ya tuvo su condena, es muy feliz con su familia y lo único que le deseo es paz”, expresó.