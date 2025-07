Robertha, actriz de televisa, desmiente estar en situación de calle y exige una disculpa a Inés Moreno

Luego de que se difundiera en redes sociales que la cantante y actriz Robertha —nombre artístico de Gloria Ivonne Barrera Gutiérrez— se encontraba presuntamente en situación de calle y “desorientada”, la artista salió a desmentir categóricamente dicha información y exigir una disculpa pública por parte de la periodista Inés Moreno, quien difundió la información en su canal de YouTube.

Robertha, actriz de televisa desmiente estar en situación de calle

En un video difundido por Carlos Alberto Comunicador en YouTube donde entrevista a la propia Gloria Ivonne Barrera o Robertha, la actriz explicó que la escena que fue malinterpretada ocurrió mientras intentaba llegar a una dirección en medio del tráfico de la Ciudad de México.

“Yo iba a cobrar, pero había mucho tráfico. Ese día yo iba a cobrar regalías de mis trabajos. Entonces con el tráfico tan malo me bajé a Reforma y llevaba una canasta muy linda de frutas que me había comprado”, relató la artista, visiblemente incómoda por los rumores que circularon.

TE RECOMENDAMOS: Emoción en redes sociales Lele Pons y Guaynaa anuncian que ya son padres con tiernas FOTOS junto a su bebé

Robertha detalló que, mientras esperaba, una mujer desconocida se le acercó a conversar y fue allí donde, al parecer, se originó la confusión. “Pasó una señorita que no conozco, me saludó muy mona, me sacó plática y le dije ‘estoy viendo cómo llego a Tonalá’. Entonces no sé por qué se tomó el atrevimiento de mandar una nota a los medios de comunicación sin conocerme”, denunció la actriz.

Además, desmintió estar en situación de calle. Robertha afirmó que vive en el mismo domicilio desde hace 35 años, en la CDMX.

Robertha exige una disculpa a Inés Moreno

La situación se volvió viral luego de que Inés Moreno, periodista especializada en espectáculos, compartiera una publicación insinuando que la actriz había sido vista en estado de abandono. Sin embargo, Robertha negó categóricamente esa versión y se mostró decepcionada por la falta de rigor informativo.

“No estoy enojada, pero sí resentida porque me ha puesto mal lo que dicen de mí, mi familia y amigos se preocuparon bastante por mí. Le pido a la señora (Inés Moreno) que para otra vez sea más profesional y que verifique antes de dar una nota como lo que ha dado”, dijo con tono firme.

La artista, quien participó en Siempre en Domingo y en telenovelas de Televisa durante las décadas de los 80 y 90, lamentó que se haya generado tanto escándalo a raíz de una breve conversación con una desconocida. Aseguró que continúa trabajando y que su vida no está en crisis como se ha sugerido.

Hasta el momento, Inés Moreno no ha emitido ninguna respuesta pública sobre el llamado de Robertha, aunque se espera que pronto dé su versión o aclare lo ocurrido.

Este incidente pone de relieve la importancia de la verificación de la información antes de difundirla, especialmente cuando puede afectar la imagen y la dignidad de una persona.