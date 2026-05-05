¿Chabelo está vivo? Esta es la verdad el VIDEO que circula en redes

En redes sociales, se ha hecho viral un supuesto video de Chabelo en el que lo veríamos en una playa de Asia. Plataformas como TikTok y Facebook replican el clip donde vemos a un hombre muy parecido al icónico actor mexicano.

Chabelo falleció el 25 de marzo del 2023 en Ciudad de México por un choque séptico que se originó por complicaciones abdominales derivadas de un cuadro de abdomen agudo.

Bioserie de Chabelo ı Foto: Cuartoscuro

Las imágenes fueron captadas por un joven turista que se encontraba grabando al hombre, quien guardaba un gran parecido con el histrión. La persona que graba asegura que el famoso fingió su muerte.

“Pero, ¿ese no es ‘Chabelo’?, ¿por qué nos engañó? Esto lo debe saber todo México”, dice el joven en el video, lo que para muchos fue considerado como una afirmación de que sí es la celebridad.

El clip ha causado gran revuelo entre los Internautas, pues en el close up que hace el turista al rostro del hombre, se pueden ver los mismos rasgos físicos de Xavier López Rodríguez, mejor conocido como Chabelo.

Las reacciones no se hicieron esperar con comentarios que no creían que el video fuera verdad, por la avanzada edad que tenía “El niño eterno” al momento de su muerte. Te dejamos algunos comentarios:

Mentira, ya estaba viejito, no lo creo.

Ya todos están vivos.

¿Rejuveneció? Ahí se ve más joven.

Otro vivo muerto.

No estaba muerto, andaba de parranda.

No es Chabelo.

Que se acerque y lo salude.

Acuérdate que todos tenemos un doble en otro lugar del mundo.

Es de la misma onda de Galilea y Carmen Salinas.

Es el fantasma de Chabelo.

Si bien muchas personas cayeron en la trampa, la verdad es que se trata de un video realizado con Inteligencia Artificial, por lo que es una mentira que el famoso haya fingido su muerte.

En ese sentido, el video es una escena montada y no hay evidencia real de que se trate del famoso. La versión más aceptada es que todo fue fabricado con IA para hacerse viral.

El video falso de Chabelo con vida en 2026 se suma a una lista de clips que son creados con Inteligencia Artificial para generar polémica en redes sociales y obtener viralidad.