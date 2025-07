La actriz Olivia Collins y el actor Jaime Moreno protagonizaron una relación sentimental que marcó un antes y un después en la vida de ambos. Aunque ocurrió hace años, aún genera curiosidad por la intensidad y las confesiones que dejaron huella en la carrera de Olivia, quien participa en La Casa de los Famosos México 3.

La relación duró siete años. Olivia recuerda la relación con cariño, pero Jaime Moreno ha comentado que, a medida que ella ganaba fama, cambió su actitud e incluso llegó a considerarla una persona “violenta”.

Así fue el polémico romance de Olivia Collins y Jaime Moreno

Según relató Olivia Collins en entrevista con Gustavo Adolfo Infante para el programa El minuto que cambió mi destino, Jaime Moreno fue quien la impulsó hacia la actuación: “Empezó a conquistarme, cambió mi vida”.

Ella explicó que trabajaba en fotonovelas y diseño en Televisa cuando Moreno se fijó en ella, la invitó a salir y la motivó a incursionar en el teatro, aunque ella no se veía como artista: “Yo no estaba involucrada en el ambiente artístico… me invitaba a comer, empezamos a salir”.

Tras actuar en una obra junto a él y salir de gira, Olivia descubrió una nueva vocación artística. El productor de la puesta la elogió, lo cual le abrió camino en proyectos posteriores.

El noviazgo duró siete años, y aunque intentaron ser padres, no lo lograron. Según Collins: “Nos quisimos mucho, tratamos. Yo lo único que quería en la vida era ser madre, con Jaime lo intentamos, pero no se pudo. Fue una relación bonita y después cada quien agarró su camino”.

Olivia también comentó que, tras el fallecimiento de la mamá de Jaime, él sufrió un shock emocional que derivó en la separación: “Terminamos bien, no fue nada grave… lo quise mucho… se terminó bien…”.

¿Qué dice Jaime Moreno de su polémico romance de Olivia Collins?

Por su parte, Jaime Moreno comentó que el rápido crecimiento profesional de Olivia impactó en su vínculo: “Eso empezó a lastimar la relación y… no podía yo bajarle los humos porque los traía muy arriba”.

Aseguró que, a medida que ella ganaba fama, cambió su actitud e incluso llegó a considerarla una persona “violenta”, lo cual tensionó el noviazgo y provocó distancia emocional.

¡Ay, pero qué tiempos aquellos! Fue uno de los galanes más codiciados del cine de ficheras, compartiendo escena con nada más y nada menos que Rafael Inclán, Maribel Guardia y Alfonso Zayas. Sí, hablamos de Jaime Moreno, aquel actor de mirada intensa y porte de rompecorazones.… pic.twitter.com/I7JsqelZtT — Raul Gutierrez🇲🇽 (@raulgtzoficial) May 18, 2025

Ella mantiene su carácter frontal y directo. A sus 67 años y con más de 40 de trayectoria, Olivia ha sido protagonista de escándalos recientes por su estilo confrontacional. Peleas mediáticas con actrices y periodistas anteceden su entrada a La Casa de los Famosos México 3.

El romance entre Olivia Collins y Jaime Moreno fue profundo y polémico, con etapas de apoyo mutuo y tensiones emocionales.