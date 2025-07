La noche del pasado 22 de mayo de 2025, el cuerpo de la influencer de senderismo Hannah Moody, de 31 años, fue encontrado cerca del inicio del sendero Gateway Trailhead en la Reserva McDowell Sonoran, cerca de Scottsdale, Arizona. Fue hallada aproximadamente 600 yardas —o unos 550 a 600 metros— fuera del sendero principal, después de haber desaparecido cerca de las 7:50 p.m. del día anterior. Su muerte fue considerada un accidente y atribuida a “exposición al calor ambiental”, reveló recientemente la Oficina del Médico Forense del Condado de Maricopa.

Según su cuenta de Instagram, Hannah Moody tenía poco más de seis meses de haberse mudado a Arizona.

Revelan detalles de la muerte de Hannah Moody, influencer hallada en ‘descomposición’ en Arizona

El informe forense, de acuerdo con medios locales, señala que no se encontraron signos de juego sucio ni trauma físico. El cuerpo de Hannah Moody presentaba “cambios de descomposición” y abrasiones en el hombro derecho y las extremidades inferiores, y los exámenes toxicológicos resultaron negativos para etanol, drogas y ciertos medicamentos terapéuticos.

Las condiciones climáticas ese día fueron extremas: se registraron temperaturas de hasta 103 °F (cerca de 39 °C), especialmente durante la mañana, cuando Hannah emprendió la caminata. Amigas suyas comentaron que ella era una excursionista experimentada que frecuentemente llevaba grandes cantidades de agua: incluso publicó en Instagram que llevaba consigo “cinco galones de agua” durante la ruta.

Esta fue su última publicación:

Las autoridades iniciaron un operativo de búsqueda terrestre y aérea, con drones y helicópteros, en colaboración con la policía de Scottsdale y la oficina del Sheriff del condado de Maricopa. El rescate contó con la colaboración de más de 20 oficiales, quienes suspendieron la operación hacia las 11:30 p.m. y la reanudaron por la mañana siguiente, momento en que el equipo aéreo localizó el cuerpo alrededor de las 12:05 p.m. del 22 de mayo. Hannah Moody fue reportada como desaparecida por sus amistades unas horas antes, cuando no acudió a una cita para almorzar tras la caminata que había emprendido cerca de las 11:30 a.m. del día anterior.

Su madre, Terri Moody, expresó sentimiento de incredulidad y dolor en redes sociales: “Estoy intentando reconstruir todo porque no conocemos ninguna condición médica que pudiera haber causado esto”. También afirmó: “Todos asumimos que fue por el calor, pero eso no es concluyente. No hubo señales de algo fortuito”.

El informe oficial concluyó que la causa de fallecimiento fue exposición ambiental al calor, y se determinó que su deceso fue accidental, sin evidencia de sustancias tóxicas ni indicios de violencia o enfermedad previa.

¿Quién era Hannah Moody, influencer hallada en ‘descomposición’ en Arizona?

Hannah Moody era conocida por compartir su amor por la naturaleza, su fe cristiana y su estilo de vida en Instagram, donde contaba con más de 44 mil seguidores. Su muerte ha generado un debate sobre los riesgos de caminar al aire libre en condiciones extremas, incluso para quienes parecen más preparados.

