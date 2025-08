Lil Tay abre OnlyFans al minuto de cumplir 18 años y que gana 1 millón de dólares en 3 horas

La influencer Lil Tay está causando revuelo en redes sociales porque esperó al primer minuto en el que cumplió 18 años para entrar a la plataforma de OnlyFans y ofrecer su contenido exclusivo para sus millones de seguidores.

La joven quien es conocida también por ser rapera publicó el enlace a su cuenta de OnlyFans este domingo 3 agosto para que sus seguidores fueran a suscribirse a la plataforma conocida como azul o azulito.

A través de una historia de Instagram la joven publicó una imagen en la que informó que solo por su cumpleaños 18 estaría disponible su cuenta de OF y que solo estaría habilitada por 24 horas.

La joven llamó a sus más de 5 millones de seguidores a que fueran a suscribirse para ver su “Especial de cumpleaños” y a platicar con ella, pues ella tenía pensado interactuar con sus fans.

La influencer invitó a sus fans desde varios días antes de su cumpleaños, lo que empezó a generar más público hacia su contenido privado.

De acuerdo con la información, Lil Tay ha conseguido ganar 1 millón de dólares en solo tres horas con esta dinámica de abrir su página azul solo por su cumpleaños.

Lil Tay causa polémica por abrir su OnlyFans a los 18 años

Los usuarios han señalado que los fans que se están suscribiendo al canal de OnlyFans de la joven influencer realmente tienen una mentalidad que alguien criminal, pues aseguran que si solo esperaron para verla en contenido para adultos a los 18 recién cumplidos, tendrían pensamientos de pedof…

Lil Tay ı Foto: IG Lil Tay

“o siento no lo siento, pero si usted cuenta atrás para cuando una chica se convierte en “legal”, le gustan los menores”, “Dios mío, esto es terrible, todos la vieron crecer, se hizo famosa cuando tenía 9 años”, “Sí, si en realidad estás dejando contenido para adultos allí y no una nueva canción, ¿es raro dejando caer un enlace para hombres adultos que han estado esperando que cumplas 18? Siento que eso no está bien”, fueron algunos de los comentarios de los seguidores que se preocupan por ella.

¿Cuánto cobra Lil Tay en OnlyFans?

La joven influencer tiene una suscripción para el público de 19.99 dólares, lo que serían alrededor de 378 pesos mexicanos.

¿Quién es Lil Tay?

Lil Tay es una joven celebridad de Internet que nació el 2007, su nombre real es Tay Tian. Tiene ascendencia China, así lo dio a conocer ella en sus redes sociales.

La influencer saltó a la fama en el 2018 cuando empezaron a circular videos de ella mostrando su riqueza en redes sociales y también porque se volvió rapera.

En el 2023 la creadora de contenido se volvió tendencia porque empezó a circular el rumor de que la famosa había muerto, lo cual fue falso y posteriormente lanzó una canción al mercado.