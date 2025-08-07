Desde el regreso de Merlina con su segunda temporada, uno de los aspectos más esperados ha sido el anuncio de nuevos rostros que expanden el universo de Nevermore. Estos personajes prometen añadir misterio, excentricidad y una dosis de solemnidad gótica al internado más peculiar de Netflix.

¿Quiénes son los nuevos personajes de Merlina temporada 2?

Entre los nuevos integrantes figura Steve Buscemi como Barry Dort, el nuevo director de Nevermore, descrito como “poco ortodoxo” y de “orgullo desmedido”, cuyo estilo impactará la dinámica del campus y a la temporada 2 de Merlina.

If this is meant to be comforting, it's not. pic.twitter.com/08IMxXjjWi — Wednesday Addams (@wednesdayaddams) June 17, 2025

Le acompaña Billie Piper, quien interpreta a Isadora Capri, una fresca profesora de música en el colegio, cuya presencia cultural podría involucrar inesperadamente a Merlina.

Ms. Capri conducted her first symphony at age 10. I conducted my first homicide investigation. pic.twitter.com/4kq9PfXepz — Wednesday Addams (@wednesdayaddams) July 9, 2025

La línea familiar da un giro con la incorporación de Joanna Lumley, quien da vida a Hester Frump, la imponente abuela de Merlina. Su inclusión añade una pieza clave al linaje Addams.

Grandmama savors the urn’s aroma like a sommelier. I prefer my spirits less… dry. pic.twitter.com/WT6YGfr0cL — Wednesday Addams (@wednesdayaddams) July 9, 2025

En contraste, Christopher Lloyd, quien en los 90 interpretara al icónico tío Lucas, regresa en esta temporada como el severo profesor Orloff, un veterano que vigila los pasillos de Nevermore en busca de misterio y travesuras.

No menos inquietante es Owen Painter, en el papel del cadáver reanimado Slurp, cuya conexión con los rincones oscuros de la academia promete revelar secretos aún más sombríos.

Tyler’s inability to read Italian and fix an espresso machine should have been the first red flag. pic.twitter.com/QXTksy5AYq — Wednesday Addams (@wednesdayaddams) June 27, 2025

Sumado a esto, el actor Haley Joel Osment nos trae un antagonista perturbador: “El revendedor de Kansas City”, un asesino serial obsesionado con las muñecas.

HALEY JOEL OSMENT WHAT ARE YOU DOING HERE pic.twitter.com/EY9NTukHt6 — amber ❥ (@mom_grunge) August 7, 2025

Thandiwe Newton refuerza la narrativa con su papel como la Dra. Rachael Fairburn, psiquiatra a cargo del centro Willow Hill, un rol clave en los temas de salud mental de esta entrega de Merlina 2.

Y su presencia sombríamente optimista encuentra eco en Heather Matarazzo, quien encarna a Judi, asistente de Fairburn, ofreciendo un ligero contraste dentro del ambiente lúgubre. La actriz es conocida por participar en El Diario de Una Princesa como la mejor amiga de la princesa Mia, Lily Moscovitz.

Nuestra queridísima "Heather Matarazzo" será parte de los invitados en la temporada 2 de #Merlina 🦫. #Wednesday pic.twitter.com/0wmTBDevQS — fanboy 🐚⋆｡˚ (@F4N_BOY) May 7, 2024

A la par, regresan figuras esenciales como Jenna Ortega, Emma Myers, Catherine Zeta‑Jones, Luis Guzmán, Isaac Ordóñez, Victor Dorobantu, Georgie Farmer, Hunter Doohan, Moosa Mostafa, y Noah B. Taylor.

Esta temporada 2 de Merlina amplía su mezcla de terror, misterio y humor gótico con un elenco renovado que combina lo siniestro con lo familiar. Estrellas como Steve Buscemi, Joanna Lumley y Billie Piper, junto a figuras emblemáticas como Christopher Lloyd y Thandiwe Newton, le dan al mundo de Nevermore nuevas capas de intriga y profundidad emocional.