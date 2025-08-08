Marilyn Manson llega a San Luis Potosí para su concierto en la FENAPO 2025

Marilyn Manson llega a México para su concierto en la FENAPO 2025

Marilyn Manson ya se encuentra en México, listo para llevar a cabo su próxima presentación el 10 de agosto en la Feria Nacional Potosina (FENAPO 2025), donde es una de las presentaciones más comentadas de la celebración.

Así fue la llegada de Marilyn Manson a San Luis Potosí

A través de redes sociales, se han hecho virales las fotos y videos donde podemos ver a Marilyn Manson en el aeropuerto de San Luis Potosí. Se reporta que arribó este viernes en un vuelo comercial desde Dallas, Texas.

El cantante lució un atuendo completamente negro, como es su estilo. Usaba unos lentes circulares junto con un sombrero estilo vaquero, así como chamarra y pantalón de cuero con cadenas y unas botas con plataforma.

En redes sociales, circula una foto del artista que se encuentra afuera del Aeropuerto Internacional Ponciano Arriaga y una más cuando iba saliendo del avión junto con su equipo como acompañantes.

Lo podemos ver caminar con mucha naturalidad y saludando a un par de personas que le hacen un gesto momentos antes a modo de bienvenida a San Luis Potosí.

Su presentación ha sido sumamente comentada, no solo por los fans que desean escuchar los grandes éxitos del artista en una velada que promete ser inolvidable, ya que además la entrada para el evento es completamente gratuita.

Varios creyentes de la Iglesia Católica han mostrado inconformidad con la presentación de Manson, por su tipo de música y las letras que llegan a hacer referencias demoniacas.

El arzobispo del estado, Jorge Alberto Cavazos Arizpe, se mostró sumamente preocupado por el mensaje que podría dar el intérprete de ‘The Beautiful People’ en San Luis Potosí.

Sin embargo, el gobernador del estado, Ricardo Gallardo Cardona, ha dejado claro que está a favor de la diversidad musical: “Ya no estamos en los tiempos de la Santa Inquisición“, señaló el funcionario, quien añadió: “San Luis Potosí es un estado laico, en donde se respetan las libertades y las creencias”, indicó.

En otro momento, Gallardo Corona también destacó que las personas no se encuentran obligadas a asistir al evento, por lo que si no les gusta, “simplemente no asiste” a la presentación del artista de 56 años de edad.

A pesar de ello, en redes sociales se han reportado pequeñas movilizaciones por parte de personas que se oponen a la presentación de Marilyn Manson en la FENAPO 2025, que está cada vez más cerca de realizarse.