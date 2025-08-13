Depeche Mode M en Imax: Fecha de estreno, precios de boletos y cines para verla en México

La legendaria banda Depeche Mode regresa a México con una nueva película llamada Depeche Mode M, la cual se verá en Imax en los cines del país.

Se trata de una cinta tipo documental en la que la agrupación lideraba por Dave Gahan hará una remembranza de su última gira: Memento Mori, con la cual vino a México y ofreció una series de conciertos en el ahora Estadio GNP.

En sus redes sociales y en la página de internet https://depechemodem.com/, la agrupación famosa por temas como “Personal Jesus” o " Just can’t get enough", publicó los datos relevantes sobre el estreno de la película.

¿Cuándo se estrena Depeche Mode M en México en Imax?

La película de Depeche Mode se estrena el próximo 28 de octubre en los cines de México y en el mundo, además de que tendrá su versión en Imax para disfrutar de mejores imágenes y de mejor sonido, para revivir esos conciertos que fueron históricos, ya que la gira se dio después de la muerte de Andy Fletcher, fundador y tecladista de la agrupación.

¿Cuándo salen a la venta los boletos para la película de Depeche Mode?

La banda habilitó la página de Internet de https://depechemodem.com/, en la que los fans tienen que hacer un registro previo para que les llegue la información a su correo electrónico sobre la fecha y hora de la preventa de los boletos.

Por el momento no se ha dado a conocer la fecha de la venta, pero se espera que sea en los próximos días.

Depeche Mode M ı Foto: Especial

Precio de los boletos

El precio de los boletos sería de alrededor de 120 pesos a 250, ya que cabe recordar que cuando estrenaron su película en 2020 Live Spirits el boleto costaba 120 en salas normales, así que en pantalla IMAX el precio alcanzaría los 250 pesos.

¿De qué se trata Depeche Mode M?

La película es un viaje cinematográfico a la profunda relación de la cultura mexicana con la muerte, enmarcado por las icónicas actuaciones de Depeche Mode durante su gira Memento Mori de 2023, después de que la banda retomó sus giras mundiales, tras la muerte de Andy Fletcher.

La cinta está dirigida por el cineasta mexicano Fernando Frías, la película captura los tres conciertos con entradas agotadas de la banda en la Ciudad de México, a los que asistieron más de 200 mil fans, combinando imágenes de conciertos con intersticiales interpretativos y material de archivo.

Esos conciertos de Memento Mori fueron de regresar a aquellas canciones que Depeche Mode había dejado quizá un poco de lado en sus otras giras.

Por ejemplo, en este concierto, uno de sus temas más icónicos que volvió a interpretar la banda fue I Feel You, Walking in my shoes e In your room, de su emblemático álbum Songs of faith and devotion, para muchos fans es considerado su mejor álbum.

También interpretaron un tema que se veía lejano desde el 2009 que es John The Revelator, de su disco Playing the angel.

Por supuesto que los temas Personal Jesus y Enjoy the silence fueron básicos de su setlist, porque son sus canciones más conocidas a nivel mundial y las más queridas por los fans.

Aunque ese concierto fue memorable en México, muy probablemente para los que estuvieron en las primeras filas o en la zona general A, en la zona de gradas el ambiente se volvió tedioso porque parece que los “fans” solo iban a escuchar Personal Jesus y Enjoy the silence y nos se ambientó el lugar con sus legendarias canciones del resto de su discografía.