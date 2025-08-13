Te contamos

Los estados que visitará el elenco de ‘Otro Rollo’ en su gira de reencuentro, ‘Enrollados’

Te contamos dónde serán los esperados shows del regreso del programa cómico

Enrollados, el regreso de 'Otro Rollo'
Enrollados, el regreso de 'Otro Rollo' Foto: Cuartoscuro
Por:
Mariana Garibay

El regreso de Otro Rollo a los escenarios es una noticia que ha sorprendido al espectáculo mexicano, pues todo el elenco del exitoso programa de televisión volverá para una gira con una única temporada.

"Estamos de vuelta y es gracias a ustedes. Con mucho cariño e ilusión les comparto que haremos una única temporada de un show en vivo con las personas más importantes de mi vida profesional“, compartió Yordi Rosado al hablar del regreso de Otro Rollo.

¿Qué estados visitarán ‘Enrollados’?

Será a partir de enero de 2026 que comience la gira que aseguran, será la única que habrá sobre la reunión del show, lo que implica que es probable que cuando termine, no volvamos a ver la misma dinámica.

TE RECOMENDAMOS:
Enrollados: Reunión de Otro Rollo en vivo
No te lo pierdas

Otro Rollo regresa: Fechas, lugares y boletos para la gira de ‘Enrollados’ con el elenco original

Son 18 las ciudades pactadas hasta el momento en donde podemos ver de regreso el programa, que van en conjunto con las siguientes fechas:

  • 15 de enero: Mexicali, Baja California
  • 16 de enero: Tijuana, Baja California
  • 17 de enero: Hermosillo, Sonora
  • 21 de enero: Torreón, Coahuila
  • 22 de enero: Saltillo, Coahuila
  • 24 de enero: Monterrey, Nuevo León
  • 28 de enero: Toluca, Estado de México
  • 31 de enero: CDMX
  • 4 de febrero: Pachuca, Hidalgo
  • 5 de febrero: Puebla, Puebla
  • 6 de febrero: Mérida, Yucatán
  • 8 de febrero: Veracruz
  • 11 de febrero: Querétaro
  • 12 de febrero: León, Guanajuato
  • 13 de febrero: Aguascalientes
  • 18 de febrero: Chihuahua
  • 21 de febrero: Guadalajara
  • 28 de febrero: San Luis Potosí

El anuncio ha causado furor y los fans de Otro Rollo se preguntan si habrá la posibilidad de que la gira se expanda a otras ciudades o incluso a Estados Unidos.

Esta nueva versión del programa que cautivó por su humor e irreverencia contará con el regreso de dal Ramones, Yordi Rosado, Roxana Castellanos, Mauricio Castillo, Gaby Platas y Lalo España, lo que convierte sus presentaciones en todo un viaje a la nostalgia.

Asimismo, se sabe que tendremos de vuelta los segmentos más icónicos del programa como El Monólogo, El Reportaje, La Caja, Cotorreando la Noticia y Parodias de Los Vázquez Boys y Los Mercury.

Temas:
TE RECOMENDAMOS:
Nominados de La Casa de los Famosos México 3
Semana tres

La Casa de los Famosos México 3: ¿Quiénes son los habitantes NOMINADOS este 13 de agosto?