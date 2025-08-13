Los estados que visitará el elenco de ‘Otro Rollo’ en su gira de reencuentro, ‘Enrollados’

El regreso de Otro Rollo a los escenarios es una noticia que ha sorprendido al espectáculo mexicano, pues todo el elenco del exitoso programa de televisión volverá para una gira con una única temporada.

"Estamos de vuelta y es gracias a ustedes. Con mucho cariño e ilusión les comparto que haremos una única temporada de un show en vivo con las personas más importantes de mi vida profesional“, compartió Yordi Rosado al hablar del regreso de Otro Rollo.

¿Qué estados visitarán ‘Enrollados’?

Será a partir de enero de 2026 que comience la gira que aseguran, será la única que habrá sobre la reunión del show, lo que implica que es probable que cuando termine, no volvamos a ver la misma dinámica.

Son 18 las ciudades pactadas hasta el momento en donde podemos ver de regreso el programa, que van en conjunto con las siguientes fechas:

15 de enero: Mexicali, Baja California

16 de enero: Tijuana, Baja California

17 de enero: Hermosillo, Sonora

21 de enero: Torreón, Coahuila

22 de enero: Saltillo, Coahuila

24 de enero: Monterrey, Nuevo León

28 de enero: Toluca, Estado de México

31 de enero: CDMX

4 de febrero: Pachuca, Hidalgo

5 de febrero: Puebla, Puebla

6 de febrero: Mérida, Yucatán

8 de febrero: Veracruz

11 de febrero: Querétaro

12 de febrero: León, Guanajuato

13 de febrero: Aguascalientes

18 de febrero: Chihuahua

21 de febrero: Guadalajara

28 de febrero: San Luis Potosí

El anuncio ha causado furor y los fans de Otro Rollo se preguntan si habrá la posibilidad de que la gira se expanda a otras ciudades o incluso a Estados Unidos.

Esta nueva versión del programa que cautivó por su humor e irreverencia contará con el regreso de dal Ramones, Yordi Rosado, Roxana Castellanos, Mauricio Castillo, Gaby Platas y Lalo España, lo que convierte sus presentaciones en todo un viaje a la nostalgia.

Asimismo, se sabe que tendremos de vuelta los segmentos más icónicos del programa como El Monólogo, El Reportaje, La Caja, Cotorreando la Noticia y Parodias de Los Vázquez Boys y Los Mercury.