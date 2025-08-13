¿Quién es Giuseppe Lo Buono? El ex esposo de Érika González de De Primera Mano

Érika González dio a conocer su divorcio con su pareja Giuseppe Lo Buono, con quien se casó el año pasado en Italia y sostuvo tres años de relación antes del fin de la misma. Los detalles de la boda fueron compartidos en el programa De Primera Mano, donde ella es conductora.

“He decidido terminar mi matrimonio, quiero aclarar que no fue una decisión impulsiva, no fue sencilla, pero sí muy necesaria. Estuve en una relación de tres años con una boda que, como ya saben, fue pública y la compartí con mucho amor”, declaró Érika González en una transmisión en vivo.

Nuestra conductora #ÉrikaGonzález abre su corazón y confirma su DIVORCIO con Giuseppe Lo Buono. "Estoy enfocada en sanar y en seguir adelante".#DePrimeraMano👌 de lunes a viernes 3 pm por el 3.1 de #ImagenTelevisión: https://t.co/kyWLROvLrX pic.twitter.com/D0ZsWjFCsY — De Primera Mano (@deprimeramano) August 12, 2025

“No tiene nada que ver con ninguna distancia, no tiene nada que ver con territorios ni con prioridades mal puestas, sino todo lo contrario. Hoy esa etapa se cerró, la dejo atrás con su intensidad, con sus desafíos y con una historia que no me representa, pero que sí es mía”, dijo.

“Quiero agradecer a quienes, sin saber nada, me escribían con mucho cariño preguntándome si estaba bien. Estoy bien, aunque duele, obviamente.Estoy en paz con la decisión, ha sido muy triste pero también ha sido muy liberador. Me quedo con lo aprendido, con la fuerza que da atravesar algo así”, concluyó.

¿Quién es Giuseppe Lo Buono?

No es mucho lo que se sabe de Giuseppe Lo Buono, quien no es una persona pública, pues incluso su perfil en redes sociales se encuentra limitado a las personas que él admite.

En el inicio del perfil, podemos ver que el hombre es siciliano, pero vive en México. Se dice que es un chef de origen italiano que ha conquistado a los residentes de Nuevo León con el restaurante Mani Di Pasta, aunque tiene otros negocios gastronómicos.

Fue en 2023 que Giuseppe se casó con Érika por la vía civil en México y en 2024 se llevó a cabo su boda en Italia, donde celebraron su amor, como compartieron en su momento a través de la televisión.