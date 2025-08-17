¿Quién es la esposa de Camilo Ochoa, influencer asesinado? FOTO

El influencer Camilo Ochoa, mejor conocido como El Alucín, fue asesinado en su casa en Morelos este fin de semana, lo que desató las reacciones en redes sociales.

De acuerdo con la información, el creador de contenido, , habrían disparado en múltiples ocasiones contra el influencer, cuyo cuerpo quedó tendido al interior de un baño.

La Fiscalía de Morelos emitió un comunicado en el que informó que ya se iniciaron los protocolos de investigación del caso. Las autoridades estatales y federales trabajan en conjunto con la finalidad de deslindar responsabilidades en este caso, tal como se efectúa en otras indagatorias.

¿Quién era la esposa de Camilo Ochoa?

Camilo Ochoa tenía esposa, en sus videos que compartía en su cuenta de TikTok aparecía con una bella mujer rubia, con figura esbelta.

Camilo Ochoa presume a sus esposa en sus videos ı Foto: Especial

En los videos, el influencer salía abrazándola y bailando con ella, en otra salen juntos a punto de salir de viaje a Sinaloa.

Aunque la mujer aparece en los videos con el creador de contenido, se desconoce su nombre, ya que normalmente acompañaba a Camilo en sus grabaciones, pero no interactuaba mucho.

Conoce a la esposa de Camilo Ochoa ı Foto: Especial

Algunos usuarios han revivido los videos de su esposa y aseguran que ella no se veía cómoda al aparecer en las grabaciones.

“Se nota que no lo soportaba”, “No se miraba nada cómoda se miraba con repudio hacia él”, “Ella bien fría con él, no eran felices”, “Recuperó su libertad”, “Con la expresión corporal ella deja mucho que pensar, cómo entraron tan fácil? Qué casualidad”, fueron algunos de los comentarios de los cibernautas.

Conoce a la esposa de Camilo Ochoa ı Foto: Especial

Camilo Ochoa y sus vínculos con el crimen organizado

El pasado 9 enero, Camilo Ochoa, junto a otros artistas y creadores de contenido, como Markitos Toys, fue señalado, en volantes lanzados desde el aire sobre Culiacán, por supuestos vínculos con “Los Chapitos”, facción del Cártel de Sinaloa.