El Malilla en CDMX: Fecha, preventa y boletos de su concierto en el Palacio de los Deportes

El Malilla está listo para hacer historia con su llegada al Palacio de los Deportes. El cantante de reguetón mexicano busca reunir a alrededor de 22 mil personas en el importante recinto de la Ciudad de México.

"Hemos tenido citas por todo el mundo, pero mi corazón exigía estar en la ciudad más linda del mundo…. Ciudad de México“, compartió Fernando Hernández Flores, nombre real de El Malilla en un video donde celebró su logró ante sus miles de seguidores.

El cantante mostró que el esfuerzo rinde frutos a través de los años, desde que se alzó como una de las personalidades masculinas más importantes del género urbano en México, expandiéndose a ligas internacionales al llenar el escenario en Coachella, uno de los festivales más importantes del mundo.

¿Cuándo es el concierto de El Malilla?

A través de redes sociales, la productora de eventos Ocesa compartió la información sobre el esperado concierto el intérprete de ‘Mami Tú’, revelando así cuándo y dónde se llevará a cabo el evento.

Será el próximo 13 de febrero del 2026 en el Palacio de los Deportes que el artista llevará a cabo el concierto en solitario más grande de su carrera hasta ahora, lo que desató emoción entre los fans del artista.

En el anuncio, podemos ver la famoso en medio del domo sentado en una mesa circular con flores, velas y otros detalles que dan la intención de que el concepto es como una cena romántica de San Valentín que el artista vivirá junto a sus seguidores.

Preventa para El Malilla

De acuerdo con la información de Ocesa, puedes conseguir tus boletos a través de la plataforma de Ticketmaster. Podrás acceder a la Gran Venta HSBC los días 26 y 27 de agosto, siempre que cuentes con una tarjeta de dicha entidad financiera.

Por otro lado, la venta general, disponible para todas las tarjetas, estará disponible a partir del 28 de agosto. Se espera que El Malilla consiga un sold out con su presentación en el Palacio de los Deportes.