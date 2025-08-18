Muere la influencer Ariela la Langosta, ¿Qué le pasó?

Murió Ariela la Langosta, conocida influencer, bailarina y mesera dominicana que falleció en Estados Unidos por circunstancias que se encuentran en investigación, una noticia que ha sorprendido a sus seguidores.

Fue la cuenta oficial del restaurante en el que trabajaba en Nueva York que se informó sobre su fallecimiento: “Hoy la vida nocturna pierde un ángel. Con inmensa tristeza despedimos a nuestra gran amiga y compañera de tantos años, Ariela.

Su luz, su alegría y su compañía siempre fueron parte de nuestros mejores momentos, dentro y fuera de Opus Lounge. Nos unimos al dolor de su familia en este difícil momento y les expresamos nuestras más sinceras condolencias”, publicó la cuenta.

Además, se informó que el día posterior a la muerte de la joven, el lugar permaneció cerrado “por respeto y en honor a su memoria“.

Si bien no hay información verificada de la causa de muerte, se especula que fue encontrada en un vehículo en el Cross County Parkway del Mount Vernon. Algunas fuentes no oficiales insinúan que la mujer murió por causa de sicarios que habrían buscado asesinar a su pareja sentimental.

(Nata cartier de santero a sapo) el supuesto compañero sentimental de (ariela la langosta) quien fue asesinada por sicarios cuando ellos trataron de matar a (nata cartier) quien salio ileso fue apresado por la policia🇺🇲 para fines de interrogación, luego fue liberado, entro de… pic.twitter.com/rBlzIthjCU — Edwardacosta (@Edwarda77427936) August 17, 2025

¿Quién era Ariela la Langosta?

Ariela era una modelo, influencer, bailarina y mesera dominicana que vivía en Estados Unidos. En redes sociales acumulaba medio millón de seguidores y era conocida por varias personalidades del medio artístico.

En ese sentido, tras su muerte se pronunciaron artistas como el rapero Tekashi 69, que lamentó su deceso. Asimismo, seguidores en rede sociales se mostraron en shock a causa de su inesperado fallecimiento.