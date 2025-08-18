¿Quién es Ligia Uriarte? La esposa de Mane de la Parra | VIDEO

Después de haberse comprometido a finales de 2024, Mane de la Parra y Ligia Uriarte se casaron. La pareja de actores celebró su boda religiosa en la Catedral de Durango, donde dieron el ‘sí’ frente a familiares y amigos.
En los últimos días, Mane de la Parra ha compartido los videos y fotos que revelan cada detalle de su compromiso y boda. Desde la preparación para darle el anillo a Ligia Uriarte hasta su propuesta de matrimonio, su boda civil y finalmente, la ceremonia religiosa.
“Lo que vivimos fue más que una ceremonia: fue la confirmación de nuestro amor frente a quienes más queremos”, escribieron los novios, cada mirada, cada sonrisa y cada aplauso nos recordaron lo afortunados que somos de caminar juntos en esta historia”, añadieron.
Ambos fueron vestidos por el diseñador Benito Santos. Por un lado, Ligia usó cuatro diseños; para la ceremonia, llevó un vestido estilo princesa en encaje y un velo extra largo de encaje.
El segundo vestido era de ilusión entallada y cuello cerrado, con detalles de bordado y drapeados que acentuaban la figura de la actriz con una apertura en la pierna.
Para la recepción, usó un strapless de escote drapeado, bordado a mano y con una falda plisada con vuelo. Finalmente, en el after party llevó un vestido bordado con pedrería.
¿Quién es Ligia Uriarte?
Ligia tiene 34 años de edad y mide un metro con 63 centímetros. Es una actriz y modelo nacida en 1991, que estudió Comunicaciones y Televisión en la Universidad de St. Thomas, en Texas.
Su carrera de modelaje comenzó al formar parte de concursos como Miss Houston 2014, Miss Kemah 2015 y llegando a ser finalista en Nuestra Belleza Latina 2016. En la televisión, ha formado parte de producciones como Sin miedo a la verdad, El ángel de Aurora, Amor dividido y El último rey: El hijo del pueblo.