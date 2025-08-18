Santa Fe Klan y Dharius se pelean en festival: ‘¿Creías que iba a salir corriendo?’ | VIDEO

Los raperos Santa Fe Klan y Dharius Bodharius tuvieron un violento encontronazo este fin de semana al encontrarse en el festival de música Dale Mixx, donde apenas pudieron ser contenidos por otras personas que se encontraban en el backstage.

Fue este sábado 16 de agosto en el Parque Fundidora de Monterrey donde Santa Fe Klan y Dharius Bodharius se pelearon. El momento se hizo viral en redes sociales ya que fue captado en video por un espectador que no dudó en publicarlo.

Santa Fe Klan y Dharius Bodharius se pelean

A través de redes sociales como TikTok y X (antes Twitter), circula un video en el que podemos ver al cantante de ‘A la orden’ siendo contenido por su equipo de seguridad, mientras que amenaza a su contraparte.

De este modo, podemos ver como ambas personalidades se encuentran en extremos opuestos del recinto mientras gritan sobre el bullicio de las personas que pasan.

La grabación dura solo unos segundos y se detiene cuando llega alguien del festival a indicarle a quien graba que debe detener el video, al no estar permitido hacerlo en ese espacio del evento.

Santa Fe Klan y Dharius casi se van a los vergazos jajajajaja



Definitivamente hoy fue un día de peleas en México 🚬🚬 pic.twitter.com/csJyNu3JS9 — Don Nata // PQLD 🦍 (@DonNatanaelCan0) August 18, 2025

La polémica no terminó ahí, pues Dharius salió en cuestión de unas horas a pronunciarse sobre lo sucedido y respondiendo a Ángel Jair Quezada Jasso. De este modo, lo señaló de haber encañonado a Gera MX en un evento, entre otras cosas:

“La neta estás mal, aliviánate, escucha la rola de ‘ALV Todos’ tú sabes que yo soy tranquilo pero pues se supone que éramos de los mismos y te ganó la fama, se te subió macizo y piensas que eres SCARFACE, pero nel vato.

No entiendo porque le sacaste el cuete al Gera en el evento de @spotifymexico ¿no sabes que cuando uno saca la pistola es pa usarla?“, lo acusó.

Siguió: "Ayer en el @dale_mixx me dijeron los de seguridad que me andabas buscando ¿pa ponerme? ¿Creías que iba a salir corriendo como al final saliste tú? Toda tu clica me quería saludar compa. Si no te desmaye de un v3rg4z0 nomas fue porque no soy m*món, porque sí te lo merecías", le sentenció.

¿Cuál es el problema entre Santa Fe Klan y Dharius Bodharius?

Si bien ambos artistas tenían en el pasado una amistad sólida, lo que incluso los llevó a colaborar en el pasado, la relación entre los dos se quebró cuando el rapero guanajuatense despegó en la industria de forma masiva.

Después de la fractura entre Dharius Bodharius y Santa Fe Klan, un sencillo lanzado por el primero el pasado febrero llamado ‘ALV Todos’ incentivó el conflicto, al hacer referencia a los hechos que mencionó en su reciente comunicado.