El impactante VIDEO del motociclista que se le salen los ojos tras accidente

Un impactante video de un accidente de un motociclista al que s ele salen los ojos tras sufrir un terrible accidente está circulando por las redes sociales, dejando a los usuarios impresionados con las imágenes que se aprecian en la grabación.

Las imágenes han causado revuelo en redes sociales, así como otros videos, por ejemplo, Little Caesars ojos en la pizza o el video de la mujer picada hasta el cielo.

El video del motociclista que se le salen los ojos

El video del motociclista que se le salen los ojos se trata de un brutal clip de un accidente en la carretera. De acuerdo con la información difundida en Internet, un joven motociclista, que viajaba a bordo de una moto 150, se impactó contra un vehículo.

El impacto fue tan grande que al motociclista se le salieron los ojos en el accidente, sin embargo, los más impresionante es que hombre se levantó del asfalto lleno de sangre, pero le colgaban los ojo a la altura del pecho.

En redes se difunden fotos de lo que pasó con el motociclista ı Foto: Especial

En las impresionantes imágenes que circulan en redes sociales, el sujeto herido con los ojos salidos y lleno de sangre seguía caminando sobre la carretera.

Algunos usuarios reportan que el sujeto llevaba casco y que pese a la protección, el impacto del accidente fue tan fuerte que lo llevó a que se le salieran los ojos. Sin embargo, otros cibernautas aseguran que posiblemente no llevaba casco por la brutalidad del accidente, que aparentemente habría ocurrido por ir a exceso de velocidad.

Los hechos sucedieron hace algunos años, aunque no se tiene la fecha exacta y se sabe que el incidente habría ocurrido en Nuevo León.

¿Qué pasó con el motociclista accidentado y sus ojos?

Los usuarios de Internet se preguntan qué pasó con el joven motociclista al que se le salieron los ojos. Algunos se preguntan si el joven logró llegar al hospital y le pudieron recuperar los ojos, pero a decir de los cibernautas el motociclista perdió los ojos completamente, es decir, quedó ciego.

Los cibernautas aseguran que aunque la grabación data de varios años atrás deja como lección la importancia de conducir las motocicletas con todas las medidas de seguridad, sin rebasar el límite de velocidad, usar casco, esto con el fin de evitar más accidentes de este tipo, sobre todo entre los jóvenes.

“Desafortunadamente no entienden el peligro que enfrentan al conducir tan veloces…”, “Ni aun así hacemos conciencia los padres a la hora de comprarle una moto a nuestros hij@s...actuemos y hablemos con ellos...una llamada de atención podría cambiarles la vida”, “Y ni así entienden. Les vale andar sin casco. Son jóvenes y muchos pierden la vida por esa mala práctica. Chavos ya usen casco así sea para ir en moto a la esquina”, fueron algunos de los comentarios.

¿Dónde ver las imágenes del video del motociclista que se le salen los ojos?

Algunas de las impactantes imágenes de este terrible caso se pueden ver en Facebook en la cuenta de Fidel Urbano García-Noticias, pues se puede ver cómo quedó el joven tras el accidente.