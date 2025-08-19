Good Boy: ¿Dónde ver y cuándo se estrena la película de terror desde la perspectiva de un perro?

Good Boy es una de las películas de terror más esperadas de este 2025, que ha llamado la atención de los fans del suspenso y el miedo en el cine por su interesante perspectiva en donde nos pondremos en el lugar de un perro en medio de una historia aterradora.

¿De qué trata Good Boy?

La historia de Good Boy sigue a un hombre y su perro que se mudan a una casa antigua de la familia en el campo. Sin embargo, la pesadilla comienza cuando Indy, el can, detecta presencias oscuras y descubre que hay una fuerza maligna que amenaza con llevarse a su dueño.

Google searches for “does the dog die in ‘GOOD BOY’” have spiked by over 2,000% since the first trailer dropped pic.twitter.com/vyxSMbG55y — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) August 19, 2025

Lo que más llama la atención del filme es la perspectiva, pues podremos ver que el personaje principal es el perrito, que ya se ha robado el corazón de millones en redes sociales, quienes se preguntan si Indy logrará sobrevivir a las presencias o si la historia se tornará aún más oscura.

La cinta fue filmada a lo largo de 3 años, en 400 días con el estilo de un documental. Es una producción independiente del director Ben Leonberg y Karu Fischer. Destaca que además el can actuará no bajo ordenes, sino a través de sus instinto y de manera realista.

¿Cuándo se estrena y dónde ver Good Boy?

La película de terror se estrena en cines a nivel internacional el próximo 3 de octubre de 2025.

Elenco de Good Boy

Este es el reparto que conforma la película de terror inspirada en la perspectiva de un perro que se enfrenta a fenómenos extraños junto a su amo:

Indy

Arielle Friedman

Anya Krawchech

Stuart Rudin

Tráiler de Good Boy