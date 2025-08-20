John Fogerty de Creedence: Precios de boletos para su concierto en México

El legendario vocalista de Creedence Clearwater Revival, John Fogerty, viene a México por segunda vez para consentir a sus fans con sus mejores éxitos de Creedence como “Have you ever seen the rain”, “Molina”, “Green River”, “Down on the corner”, "Run Through the Jungle", entre muchas más.

El concierto del vocalista y fundador de la banda de rock será en el Auditorio Nacional, el próximo 29 de septiembre.

¿Cuándo salen a la venta los boletos para John Fogerty en México?

Los boletos para ver al histórico cantante y guitarrista estadounidense salen en preventa Banamex este 20 de agosto, a las 11 am, mientras que la venta general será el 21 de agosto a las 11 am, a través de la página de Ticketmaster.

Precios de los boletos para John Fogerty en el CDMX

Los precios de boletos para John Fogerty aún no están disponibles, pero con base en eventos anteriores, los precios oscilarían entre los 4000 pesos y 5000 pesos los de adelante, aunque el rango podría entenderse hacia los 900 pesos los más arriba.

Sin embargo, los fans tienen que esperar a que se revelen los precios oficiales en la mañana de este miércoles 20 de agosto.

John Fogerty canciones que va a cantar en México

El cantante y guitarrista saltó a la fama gracias a su participación en el banda Creedence Clearwater Revival, fue tan histórica que hasta fue parte del histórico festival de Woodstock de 1969.

Si bien la agrupación tiene muchas canciones originales, la mayoría escritas por John Fogerty, en sus inicios se dieron a conocer por hacer versiones refrescantes de clásicos de la música como “I put spell on you” o “Good golly, miss molly”, entre otras.

La gira de John Fogerty, con la que viene a México, se llama The Legacy Tour, en la cual celebra sus canciones de los Creedence, por lo que en el concierto podremos escuchar los siguientes temas:

Have you ever seen the rain

The midnight special

Green River

Proud Mary

Down on the corner

Up around the bend

Who’ll stop the rain

Commotion

Fortunate son

Run Through the Jungle

Lookin’ out my back door

Hey tonight

Cotton fields

Suzie Q

Long as i can’t see the light

Además de John Fogerty en México se ha presentado una banda llamada Creedence Clearwater Revisited, la cual interpreta los clásicos de Creedence Clearwater Revival y dos de sus integrantes, el bajista y baterista pertenecieron a la banda original con John Fogerty.

John siguió su carrera en solitario y una de sus canciones más famosas de su etapa de solista es "The Old Man Down the Road“.