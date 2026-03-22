Chappell Roan responde a Jorginho tras polémica con la hija del futbolista: No eran mis guardias

La cantante estadounidense Chappell Roan se convirtió en tendencia en redes sociales tras un incidente ocurrido en un hotel de Brasil previo a su participación en Lollapalooza. El futbolista Jorginho denunció públicamente que su hija de 11 años fue intimidada por personal de seguridad presuntamente vinculado a la artista.

Ante la viralidad del caso, la intérprete de “Good Luck, Babe!” decidió aclarar lo sucedido y deslindarse de cualquier responsabilidad, pues aseguró que los guardias involucrados no pertenecían a su equipo personal. En La Razón te contamos ambas versiones para que saques tus propias conclusiones.

¿Qué dijo Jorginho sobre Chappell Roan?

El mediocampista brasileño Jorginho compartió ayer en redes sociales su versión de los hechos. Describió que su esposa e hija están en Sao Paulo para el Lollapalooza Brasil, pero vivieron un momento “muy desagradable” con Chappell Roan.

Según relató, su hija se encontraba emocionada por ver a la cantante y había preparado incluso un cartel. Durante el desayuno en el hotel, la menor reconoció a Chappell Roan y pasó junto a la mesa en que la cantante estaba desayunando, pero sin acercarse directamente.

Jorginho explicó: “Mi hija, como cualquier niña, la reconoció, se emocionó y solo quería asegurarse de que fuera ella. Lo peor es que ni siquiera se acercó. Simplemente pasó junto a la mesa de la cantante, la miró para confirmar que era ella, sonrió y volvió a sentarse con su madre”.

El futbolista señaló que el problema surgió cuando un guardia de seguridad intervino y les pidió retirarse o las denunciarían por ‘acosar’ a Chappell Roan, una reacción que consideraron exagerada.

“Sinceramente, no sé en qué momento el simple hecho de pasar junto a una mesa y mirar si hay alguien puede considerarse acoso. Es triste ver este tipo de trato por parte de quienes deberían comprender la importancia de los aficionados”, expresó Jorginho.

Mensaje de Jorginho sobre lo ocurrido con Chappell Roan ı Foto: IG jorginhofrello

Chappell Roan responde a Jorginho tras polémica con la hija del futbolista: No eran mis guardias

Ante la polémica, Chappell Roan publicó un video en sus historias de Instagram para dar su versión de los hechos. La cantante negó haber tenido contacto con la familia y aclaró que los guardias señalados por Jorginho no eran parte de su equipo.

“Voy a contar mi versión de lo que pasó hoy con una madre y su hija, quienes tuvieron un altercado con un guardia de seguridad que no es mi guardaespaldas personal. Ni siquiera vi a la mujer y a la niña; nadie se me acercó. Nadie me molestó. Estaba desayunando tranquilamente en mi hotel”, explicó.

Chappell Roan hizo énfasis en que nunca dio instrucciones a personal de seguridad para intervenir y lamentó el malentendido: “No odio a la gente que es fan de mi música. No odio a los niños, eso es una locura. Lo siento mucho por esa madre y su hija… No se lo merecían”.