Chappell Roan, un debut de cuento de hadas en el Corona Capital

Chappell Roan tuvo un debut en México de cuento de hadas, en el que hubo un majestuoso castillo, interpretaciones con una alta carga teatral y los éxitos que la han posicionado como una de las artistas más reconocidas de la actualidad. La cantante estadounidense derrochó sensualidad, rockeó y demostró versatilidad en cada una de sus actuaciones en el escenario principal del Corona Capital, la noche del sábado.

Para su esperada presentación se montó la enorme estructura de un castillo en todo el escenario, como salido de un cuento de hadas, en el que Chappell Roan demostró por qué es considerada la nueva princesa del pop. En las pantallas comenzó a hojearse un cuento y, tras ese preámbulo, apareció la estrella con un vestido estilo victoriano y con el rostro cubierto con un velo blanco.

En cuanto la vieron los miles de fans que la esperaban ansiosamente, comenzaron a gritar de emoción, que aumentó más cuando interpretó “Super Graphic Ultra Modern Girl” y “Femininomenon”. En estas primeras canciones hubo fuegos artificiales, changos brincando en la pantalla y humo.

Sin embargo, ya para “Naked in Manhattan”, el público se desbordó bailando y Chappell Roan lució poderosa brincando por el escenario. Pero antes de que esto sucediera, se presentó diciendo: “Hola, soy Chappell Roan. ¿Están listos para ‘Naked in Manhattan’?”, y recibió como respuesta un rotundo: “Sí”.

En su concierto, la intérprete estadounidense estuvo acompañada por una talentosa banda de mujeres —batería, teclados, guitarra y bajo— que también hizo vibrar a los asistentes en cada una de sus interpretaciones, como en “Guilty Pleasure”, que inició con una guitarra acústica que recordó a la música country y luego a este instrumento se unieron la batería, el bajo y los teclados. En esta canción, Chappell Roan no sólo saltó con energía, también elevó los ánimos en el Corona Capital cuando regaló escenas eróticas con su bajista.

Para “The Subway”, los gritos no se hicieron esperar y cada uno de los fans cantó este tema de principio a fin. Después llegaron los gritos de “lesbianas, lesbianas, lesbianas”, antes de que la intérprete cantara “HOT TO GO!”, que el público acompañó con una coreografía que parecía ensayada por todos para este momento; incluso algunas fanáticas portaron pompones de porrista para darle un toque más chic a sus manos.

Chappell Roan dejó el vestido para aparecer con un top y una especie de bikini ı Foto: Álvaro Paulin/La Razón

Para “Barracuda”, Chappell Roan dejó el vestido para aparecer con un top y una especie de bikini y regalar más momentos de sensualidad. Con “Picture You” regaló un número más teatral: ella, con un antifaz blanco y enfrente de la artista una peluca rubia, ésta última representaba a la persona amada que está ausente. Después de este entrañable tema, “The Giver” trajo alegría y todos la cantaron al unísono.

Para “Red Wine Supernova”, la estrella portó un pañuelo rosa e invitó a los demás a levantar cualquier cosa de ese color que trajeran; la respuesta fue positiva, porque este día el Corona Capital se tiñó de rosa con sombreros, diversos accesorios y atuendos. También hubo caras maquilladas como Chappell Roan y outfits como los que la artista ha portado.

En “Coffee”, la cantante confesó que practicó su español, pero le daba vergüenza hablar en ese idioma. “Estoy en el día 55 de mi curso de español en Duolingo, y practiqué diciendo esa frase en español, pero me da demasiada vergüenza intentar decirla”, dijo con timidez, pero sus fans la motivaron con los gritos: “Chappell, hermana, ya eres mexicana”, que en un inicio la desconcertaron.

Para finalizar su show, Chappell Roan entregó sus más grandes éxitos, “Good Luck, Babe!”, que sus fans cantaron de principio a fin, al igual que “Pink Pony Club”, en la que todo se tiñó de rosa en el escenario. En este tema, la cantante habla de una persona que encuentra un lugar donde puede ser ella misma.

“Ésa es mi canción”, se escuchó decir a una emocionada fan, pues el nombre del tema alude a un club gay de California, que sirve como metáfora de un lugar seguro y de aceptación para la comunidad LGBTQ+.

Con este poderoso mensaje Chappell Roan cerró la segunda jornada del festival Corona Capital, que el sábado registró una asistencia de 75 mil personas.