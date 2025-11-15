Corona Capital 2025: power girl con Aurora, Alabama Shakes, Jehnny Beth…

La segunda jornada del Corona Capital ha estado marcada por el poder femenino. Han sido los shows liderados por mujeres los que han destacado, además, el cierre de la jornada también estará a cargo de Chappell Roan.

En el escenario principal, la cantante y compositora noruega, Aurora, ofreció un show contemplativo en el que incluyó temas dedicados al amor y a la comunidad LGBTQ+ .

Con su voz angelical y feroz, Aurora dedicó su presentación a las mujeres guerreras. Además, recordó aquel Corona Capital en en que se presentó en un escenario menor y la llenaron de peluches de Dr. Simi. Para no perder la costumbre, en esta ocasión también le obsequiaron uno y ella emocionada fue por él.

▶ #Video | Así comenzó el show de la cantante y compositora Aurora en el escenario principal del #CoronaCapital (@CoronaCapital), la artista recordó cuando la llenaron de peluches Dr. Simi la última vez que se presentó en el festival.#CoronaCapital2025 #CoronaCapital #Eventos… pic.twitter.com/mgmx95HoJq — La Razón de México (@LaRazon_mx) November 16, 2025

Con un carisma y personalidad auténtica, Aurora hizo varias pausas para expresarle su amor a sus fans.

Durante el show cautivo con los diversos matices de su extraordinaria voz, al tiempo que en ocasiones bailaba por todo el escenario.

Alabama Shakes

Las agrupaciones lideradas por mujeres destacaron en esta jornada. Una de ellas, la agrupación estadounidense Alabama Shakes, liderada por Brittany Howard, en la voz y la guitarra.

La poderosa voz de Brittany Howard al ritmo de soul, rock y blues fue un regalo para los asistentes.

Brittany Howard se entregó totalmente y demostró su virtuosismo, no sólo en la voz sino también tocando la guitarra.

“México está precioso esta noche. Estoy feliz de estar con ustedes” , dijo la cantante, entre gritos y aplausos de un público que se entregó al igual que la banda, que regaló uno de los mejores shows de este sábado.

Jehnny Beth y su post punk

La cantante francesa Jehnny Beth, no decepcionó en el escenario Doritos, ap que llegó luego de la cancelación del italiano Damiano David.

La intérprete derrochó energía con su post punk y rock. Casi al inicio de su espectáculo en el Corona Capital, se bajó del escenario y pidió que bajaran sus celulares para bailar y disfrutar del show.

En otra ocasión, pidió a los asistentes que se agacharan para dar un gran salto y demostró que el punk no está muerto: los brincos se dieron al máximo, volaron las cervezas y se escucharon gritos del público.

Jehnny Beth también sorprendió con un cover versión punk de un éxito de Björk.

Cannons, una dosis de indie pop

Otra agrupación con la fuerte presencia de una mujer, Cannons, también cautivó a los amantes del indie pop y electrónica, que disfrutaron de esta presentación bailando de manera relajada al compás de la música.

Michelle Joy, vocalista de la agrupación, cautivo con su hermosa voz y con su sensualidad, que se compaginaron con el sonido de los sintetizadores y ritmos contagiosos.

Sabrina Claudio, un debut exitoso

Luego de componer para estrellas como Beyoncé, Sabrina Claudio se está enfocando totalmente a su carrera como cantante. En esta ocasión se sumó a la celebración de los 15 años del Corona Capital en el escenario Nivea.

Durante su debut en el festival, Sabrina Claudio cautivó con su poderosa voz. Fue un momento para contemplar y disfrutar de su propuesta musical.

Marina y su himno power girl

A su show le siguió el de Marina, quien interpretó “Cuntissimo”, un himno del empoderamiento femenino. Todos los asistentes la corearon al unísono y gritaban a la cantante “Reina, reina y guapa, guapa y guapa”.

“Primadonna”, uno de los temas más esperados de Marina, también sonó con potencia en el Corona Capital.

▶ #Video | “Cuntissimo”, un himno del empoderamiento femenino de Marina resonó en el Escenario Nivea del #CoronaCapital2025 (@CoronaCapital), donde todos los asistentes la corearon al unísono y gritaban a la cantante “Reina, reina y guapa, guapa y guapa”.#CoronaCapital2025… pic.twitter.com/6tosK7N6kD — La Razón de México (@LaRazon_mx) November 16, 2025

