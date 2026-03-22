La Conve Monterrey 65 volvió a demostrar por qué es uno de los encuentros más esperados por los fanáticos de la cultura geek en México.

Este fin de semana, el Cintermex se convirtió en escenario de un momento emblemático, pues dos figuras icónicas de la televisión estadounidense, Michael Rosenbaum —recordado por su papel de Lex Luthor en Smallville— y Jason Priestley —el inolvidable Brandon Walsh de Beverly Hills, 90210— hicieron vibrar a cientos de asistentes con su presencia en paneles, firmas y sesiones fotográficas. Te contamos cómo se vivió este momento.

‘Lex Luthor’ y ‘Brandon Walsh’ generan euforia en La Conve Monterrey 65

El actor Michael Rosenbaum, quien dio vida al emblemático villano Lex Luthor en la serie Smallville, fue recibido en La Conve Monterrey 65 con una ovación que dejó en claro que su personaje sigue vigente a más de dos décadas después del estreno.

Durante su participación, el histrión compartió anécdotas del rodaje, habló sobre la complejidad de interpretar a un antagonista con matices humanos. También se mostró cercano con sus seguidores y firmó autógrafos y posó para fotografías. Además, sorprendió al público al pronunciar algunas palabras en español.

La energía en el salón se transformó en un auténtico homenaje a Smallville, algunos fanáticos portaron camisetas y pósters de la serie de inicios de los 2000.

Michael Rosenbaum (Lex Luthor) agradeció la calidez del público regio y contó una anécdota que ya se volvió viral.

El intérprete comentó que mientras recorría el Parque Fundidora encontró a unos comerciantes que estaban escuchando una canción de la serie, pero al pasar por ahí no lo reconocieron.

“Dije: ‘Sí’. Dije: ‘Mira, yo fui Lex Luthor’. Él dice: ‘No’. Y su amigo después dice: ‘Ah sí, Lex Luthor, ¿qué haces aquí?’”, narró entre risas Michael Rosenbaum. El momento también lo compartió en sus redes sociales.

‘Brandon Walsh’ genera nostalgia en La Conve Monterrey 65

El actor Jason Priestley también provocó una ola de nostalgia entre los asistentes de La Conve Monterrey 65 al recordar su papel como Brandon Walsh en Beverly Hills, 90210, una serie que marcó a toda una generación en los años noventa.

El famoso compartió recuerdos de los días de grabación, habló sobre la relevancia cultural de la serie y cómo permanece vigente, pese al paso de los años.

“Aún hay verdades universales que nuestra serie mostró. Y siento que si hiciéramos ese show ahora, lo actualizaríamos”, destacó el histrión.