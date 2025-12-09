Concierto de Humbe en Monterrey: Fechas y boletos para su gira ‘Dueño del Cielo’

Humbe anunció su nueva gira Dueño del Cielo, que comenzará con un concierto muy especial en Monterrey, Nuevo León. Este es un hito en la carrera del joven cantante, quien ha conseguido captar la atención del público gracias a su talento y estética.

El anuncio sobre el concierto de Humbe en Monterrey ha llenado de expectativa a los fans regiomontanos, pues el cantante se presentó por última vez en su ciudad natal en octubre del 2024 con dos fechas consecutivas con las que logró un sold out, dejado a fans fuera de los eventos.

Humbe en Monterrey

El cantante dio a conocer una serie de conciertos en diferentes estados. Para Nuevo Léon, dio a conocer una próxima presentación el 7 de febrero del 2026 en la Arena Monterrey a las 21:00 horas.

La venta de boletos en esta ocasión está a cargo de Superboletos y será el 12 de diciembre que se llevará a cabo la venta de boletos de manera digital. De momento, se desconoce si habrá una preventa o se podrán adquirir los accesos de manera presencial.

"Humbe se ha ganado a pulso ser una de las voces más prometedoras del pop latino. Este cantautor ha conquistado rápidamente al público con un talento que fusiona el pop alternativo, el R&B y el piano, creando un sonido íntimo y profundamente emotivo. Su música se distingue por una honestidad lírica que aborda temas de vulnerabilidad, salud mental y la complejidad de las emociones, todo a través de una madurez inusual", destaca la boletera en su sitio oficial.

Hasta ahora, se desconocen los precios de los boletos para el concierto de Humbe en Monterrey, así como si será la única fecha o su cabe la posibilidad de una segunda presentación, lo que podría depender del desempeño de las ventas.