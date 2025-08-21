Peacemaker 2: Cuántos capítulos y cuándo los puedes en HBO Max

La espera terminó. Peacemaker regresa este 2025 con su segunda temporada y los fans de John Cena ya cuentan los días para volver a ver al antihéroe más irreverente del universo DC. Después del éxito de su primera entrega, la serie de James Gunn estrena nuevos capítulos con más acción, humor negro y personajes inesperados.

¿Cuántos episodios tendrá la temporada 2?

La segunda temporada contará con ocho episodios en total, la misma cantidad que vimos en la primera entrega. Esto garantiza que habrá tiempo suficiente para desarrollar nuevas historias y mantener el tono caótico y divertido que caracteriza a la serie.

¿Cuándo se estrena Peacemaker 2?

El estreno mundial está programado para el jueves 21 de agosto de 2025 a las 9:00 p.m. ET/PT en Max (antes HBO Max). En países como México y otras regiones de Latinoamérica también estará disponible ese mismo día a través de la plataforma de streaming.

En lugares como Reino Unido, la fecha se ajustará al huso horario local y llegará el viernes 22 de agosto, apenas unas horas después.

¿Cómo será el calendario de estrenos?

A diferencia de otras producciones que liberan todos los episodios de golpe, Peacemaker 2 seguirá un formato semanal. Cada jueves se estrenará un capítulo nuevo, lo que significa que la historia irá avanzando poco a poco y generando conversación entre los fans semana tras semana.

Este es el calendario previsto para Estados Unidos (y con un día de diferencia en algunas regiones):

Episodio 1 – “The Ties That Grind” : jueves 21 de agosto

Episodio 2 : jueves 28 de agosto

Episodio 3 : jueves 4 de septiembre

Episodio 4 : jueves 11 de septiembre

Episodio 5 : jueves 18 de septiembre

Episodio 6 : jueves 25 de septiembre

Episodio 7 : jueves 2 de octubre

Episodio 8 (final de temporada): jueves 9 de octubre

Cada uno de los episodios podrían estar disponibles en su idioma original y después con subtitulos, sin embargo, deberás consultar los términos de tu plataforma.

Lo que viene para Peacemaker

Aunque la producción ha sido muy reservada con los detalles de la trama, los adelantos ya mostraron que la segunda temporada traerá más caos, más irreverencia y cameos que los fans del universo DC no querrán perderse. Además, esta nueva entrega está pensada para conectar directamente con lo que James Gunn está construyendo en su nuevo DC Universe.

Con esto, Peacemaker 2 promete repetir el éxito de su debut, con un estilo único que mezcla acción explosiva, comedia políticamente incorrecta y momentos inesperadamente emotivos.