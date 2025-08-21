Xava Drago, vocalista de la banda Coda, falleció tras una larga lucha contra el cáncer, así se anunció este 21 de agosto a través del perfil de Instagram del cantante. Además, su esposa Ela Corez compartió un emotivo mensaje donde confirmó la noticia y agradeció el apoyo de amigos y fans del intérprete de “Esos ojos”.

“Con toda la tristeza les cuento que mi Xava Drago, la voz de Coda, se fue a cantar al cielo, un cielo en donde estará tranquilo, sin dolor y mucha paz. Gracias a todos por su apoyo siempre, por no dejarnos, los quiero mucho. Eternamente Xava @xavacoda. Ela”, escribió la pareja de Xava y madre de su segunda hija.

¿Quién es la esposa de Xava Drago?

En redes sociales Xava Drago, cuyo nombre real es Salvador Aguilar Hurtado, compartía constantemente fotografías junto a su pareja, Ela Corez, quien dio a luz en mayo de este año a una bebé. El nacimiento de su hija lo dieron a conocer en Instagram con el mensaje “Eres tan hermosa como el canto de una sirena. Llegó nuestra pequeñita”, junto a una imagen del pie de la niña.

Según redes sociales de la joven, se sabe que tiene 31 años y es actriz, modelo, fotógrafa y conductora mexicana. La pareja estaba comprometida desde febrero de 2024, pero no se sabe con certeza si se casaron o no.

Ella ha aparecido en producciones de Televisa Univisión como Cabo, la telenovela cuyo elenco principal incluye a Bárbara de Regil como Sofía, Matías Novoa como Alejandro, Diego Amozurrutia como Eduardo, Eva Cedeño como Isabela, y Mar Contreras como la madre de Sofía.

Además, Ela Corez publicaba mensajes de aliento para Xava Drago en sus redes sociales e incluso organizó sorteos para ayudar a financiar su costoso tratamiento médico.

El primer matrimonio de Xava Drago

Xava Drago ya tenía otra hija fruto de su matrimonio con Jennifer Lynn Root. En la actualidad, la joven tiene aproximadamente 16 años y, según redes sociales, se llama Nicole.

En redes sociales recordaron que, hace unos años, el vocalista de Coda denunció que su exesposa se había llevado a su hija sin su consentimiento y aseguró desconocer el paradero de la adolescente. Sin embargo, el cantante siempre expresó su cariño por su primogénita y compartió varias fotografías junto a ella en Instagram.