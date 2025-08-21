Xava Drago, uno de los músicos del rock más IMPORTANTES del rock y vocalista de CODA | PERFIL

Una de las noticias más tristes en el mundo de la música se dio este 21 de agosto con la partida de Xava Drago, uno de los pilares del rock mexicano después de tener una enfermedad.

Fue mediante su cuenta de Facebook que se confirmó el desenlace del vocalista y se compartió una de las mejores despedidas que se han visto, ya que el músico compartió y agradeció por su vida.

¿Quién era Xava Drago?

Salvador Aguilar Hurtado, mejor conocido como Xava Drago, fue la voz icónica de la banda de rock mexicana Coda, surgida a finales de los años 80. Con su potente rango vocal y carisma inigualable, encabezó a la agrupación durante los momentos más brillantes de su trayectoria, siendo parte esencial de himnos como “Aún”, “Veinte para las doce” y “Eternamente”.

De acuerdo con su despedida en redes sociales, el artista agradece a su familia, lo que podría ser un indicativo de lo unido que era con ellos.

Sin embargo, también se menciona a Ela, su esposa y sus hijas, aunque se puede leer lo cercano que era a sus sobrinas a quiénes menciona y agradece por compartir la vida con él así como su cariño.

Las últimas palabras de Xava Drago

En la despedida que está circulando en sus redes sociales, se puede observar que con el diagnostico de cáncer que padecía el músico, ya estaba preparado para partir de este mundo. Cosa que también se dio a conocer después de que su salud empeoró hace apenas unos meses.

Las palabras o la carta de despedida se puede leer su emoción por estar de nuevo con su madre, quién también ya falleció.

‘Podré descansar tranquilo y en paz, y lo más importante, podré estar en compañía de mi hermosa madre’.

Hoy mi día ha llegado a su fin y solo me queda decir que la viví a mi manera. Canté y ‘rocanrolie’, pero sobre todo gocé y amé cada instante maravilloso que construí. Para cuando estén leyendo estas líneas yo ya habré cruzado hacia ese lugar donde no existe el dolor"

Xava Drago no solo fue el pulso vocal de Coda, sino una figura que canalizó emociones, pasión y entrega en cada canción. Su recuerdo permanece en el resonar de su voz y en el corazón de quienes crecimos con su música.

Sin lugar a dudas, una de las voces más importantes del rock de los noventas ha partido pero su legado estará presente en todas sus canciones con Coda.