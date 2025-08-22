Nashla Aguilar narra su experiencia en una escuela de Marcial Maciel: ‘Nos hacían alabarlo’ | VIDEO

Nashla Aguilar, que fue actriz infantil de Televisa, compartió a través de un video de TikTok cuál fue su experiencia cuando formó parte de una escuela de los Legionarios de Cristo, fundada por Marcial Maciel. El video se viralizó y generó polémica en redes sociales.

Nashla Aguilar cuenta su experiencia en la escuela de Marcial Maciel

A raíz del estreno de la serie de HBO Max sobre el caso de Marcial Maciel, la actriz Nashla Aguilar decidió hablar sobre el tema de los legionarios de Cristo, basada en su experiencia como una joven que llegó a formar parte de una de las escuelas fundadas por el sacerdote acusado de pedofilia.

"Estábamos como en una secta" 😱

🧐La actriz infantil de Televisa, Nashla Aguilar, dio a conocer su experiencia en su paso por el colegio Godwin, fundado por Marcial Maciel.

Y aunque sí confesó que desconocía que la propiedad había sido una de las varias mansiones del sacerdote,… pic.twitter.com/I1NqZt5Dwq — La Razón de México (@LaRazon_mx) August 22, 2025

Al respecto, mencionó que hubo un tiempo en que formó parte del colegio Godwin, uno de los planteles fundados por el religioso: “Yo iba en el Godwin que fue una de las escuelas que él fundó y que ahora me vengo enterando que era la mansión donde él vivía antes de que eso se hiciera una escuela. Era una cuadra entera”, reveló.

En ese aspecto, la mujer asegura habérselo encontrado en persona y señaló que la dinámica en la escuela era sorprendente: “Lo vi alguna vez. Nos hacían alabarlo, echarle porras cuando él iba a visitarnos. Imagínense que nos hacían alabar a este brother y llamarlo nuestro padre cuando nos referíamos a él”, contó.

La actriz incluso aseguró que el honor que rendían a Maciel era tan grande que le parecía una actitud sectaria: “O sea, en retrospectiva puedo decir que estábamos como dentro de una secta y what the fuck? Te hacen coco wash. (…) Tremendas cosas hicieron el día que este güey falleció. O sea, no, no, no sabes cómo, cómo lo honran”, dijo.

“Me hicieron muchísimo crecer con temor a Dios, me hicieron crecer super reprimida. Me sentía super culpable de ser yo, a pesar de que no entiendo por qué nunca me corrieron, pues el hecho de que yo era actriz, ¡pum! Así era como ‘guácala, ella es de lo más bajo’“, recordó.

¿Qué hizo Marcial Maciel?

Marcial Maciel fue un sacerdote mexicano que abusó sexualmente de al menos 60 menores de edad. En 1998, nueve hombres presentaron cargos formales en su contra ante el Vaticano y fue hasta 2006 que el papa Benedicto XVI lo obligó a retirarse.

Muchos aseguran que la falta de una reprimenda contra el padre ocurrió debido a sus conexiones con figuras importantes de la iglesia católica, incluyendo al papa Juan Pablo II.

La historia de impunidad en el caso del sacerdote ha generado diversas publicaciones de libros, películas inspiradas en su caso y ahora también una serie en HBO Max. Ante la nueva atención mediática por la producción de la plataforma de streaming, Nashla Aguilar decidió hablar de su experiencia.

“Marcial Maciel: El Lobo de Dios” no es solo una serie, es una bofetada a la conciencia.

Un hombre que fue presentado como “santo”, terminó siendo un abusador sistemático. Pero lo más grave no es solo lo que hizo sino quiénes lo protegieron.

1️⃣ pic.twitter.com/JKlcTHrusv — ✨💎🤍𝕄𝕒𝕣𝕚𝕒𝕟𝕚𝕦𝕏🤍💎✨ (@SMarianiux) August 18, 2025