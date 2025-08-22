¿Quién era y de qué murió Koji Tatewaki o Luz, cantante japonés?

Los fans de la música japonesa y el anime están de luto luego de que se anunciara que el cantante Luz, cuyo nombre real era Koji Tatewaki, murió a los 32 años. El 19 de agosto de 2025, su agencia confirmó su fallecimiento “repentino”, expresó también que se realizaría un funeral privado y pidió respeto y comprensión.

¿De qué murió Koji Tatewaki o Luz, cantante japonés?

“Lamentamos informarles que nuestro artista Luz (nombre real: Koji Tatewaki) falleció repentinamente el 19 de agosto de 2025. Esta pérdida inesperada nos ha dejado con un profundo dolor. Queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento por la amabilidad y el apoyo que recibió durante su vida, y hacemos este anuncio con el mayor respeto”, informó la agencia de Koji Tatewaki, conocido artísticamente como Luz, en un comunicado oficial publicado en redes sociales.

Las causas de muerte del intérprete japonés no se han hecho públicas hasta este momento, sin embargo, en redes sociales se especula que su deceso pudo haber sido un suicidio o una sobredosis, debido a su historial con el consumo de sustancias ilícitas.

¿Quién era Koji Tatewaki o Luz, cantante japonés?

Koji Tatewaki, mejor conocido como Luz, fue un cantante japonés que nació el 23 de julio de 1993 en la prefectura de Fukui, Japón. Inició su carrera en 2010 en la plataforma Nico Nico Douga como parte del colectivo utaite, ganando popularidad por sus covers y su versatilidad vocal al interpretar personajes del anime como Gintama. Su debut profesional llegó en 2014 con su álbum tWoluz y la gira XYZ Tour, convirtiéndolo en un referente de la música japonesa.

Luz también incursionó en anisongs, interpretando temas como el opening de Dark Gathering, el tema “Kakuriyo”, y el ending de Cutie Honey Universe, “SISTER”.

Sin embargo, su carrera sufrió un duro golpe en enero de 2024 cuando fue arrestado por posesión y consumo de sustancias ilegales y, aunque recibió una sentencia suspendida con libertad condicional, el sello Pony Canyon canceló su contrato.

Además, en abril de este año, enfrentó otra controversia pues, al parecer, durante una fiesta ofreció gomitas con marihuana a una mujer y se aprovechó de su estado inconsciente para tocarla de forma inapropiada. Esto derivó en una disculpa pública, pero no se supo más después.

Tras intentar un regreso con nueva música y conciertos en 2025, Luz dejó un mensaje inquietante en redes el 6 de agosto, escribiendo en X, antes Twitter: “He llegado a mi límite en todo. Me pregunto cuándo me liberaré de esta maldición. No queda luz por mucho tiempo”. Ahora, con el anuncio de su muerte, el texto parece ser una llamada de auxilio.